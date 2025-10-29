Részleges beismerést tett a Louvre-rablásban az elkapott két gyanúsított

Részben beismerte a Louvre kirablásában való részvételét az a két férfi, akiket múlt hét vasárnap vettek őrizetbe a hatóságok – írja a Le Figaro. Erről Laure Beccuau párizsi ügyész számolt be szerda délután. Az elrabolt ékszerek egyelőre nem kerültek elő, de szerinte még van idő visszaszerezni őket, hiszen jelenleg eladhatatlanok.

Fotó: QUENTIN DE GROEVE/Hans Lucas via AFP

Az egyik férfi, egy 34 éves algériai állampolgár, aki Aubervilliers-ben lakott, korábban kézbesítőként dolgozott. A bűnügyi nyilvántartásokban közlekedési szabálysértések és lopás miatt szerepelt, utóbbi miatt bírósági felügyelet alatt is állt.

Arról, hogy mit jelent a részleges beismerés, Beccuau egyelőre nem beszélt bővebben. Épp ma járt volna le a gyanúsítottak őrizetben tartásának harmadik napja, amikor vádemelés hiányában szabadlábra kerülhettek volna. Végül szerdán vádat emeltek ellenük szervezett rablásért és bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekményért, és bíróság elé álltak.

Laure Beccuau párizsi ügyész Fotó: QUENTIN DE GROEVE/Hans Lucas via AFP

Mindkét gyanúsítottra a helyszínen található DNS-nyomok alapján talált rá a rendőrség a múlt héten. Egyikük éppen egy Charles de Gaulle repülőtérről induló, Algériába tartó járatra készült felszállni, amikor lekapcsolták. A másikról kiderült, hogy az ügy körüli felhajtás ellenére nem tervezte elhagyni az országot. Mindketten Párizs külső régiójában, Seine-Saint-Denisben éltek.