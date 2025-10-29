Szijjártó: A nílusi hajóbaleset minden magyar érintettje jól van

A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazásuk szervezése – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI szerint.

A Nílus Luxor környékén. Fotó: FRANK FELL/robertharding via AFP

A miniszter azt mondta, a turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Elmondása szerint a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.