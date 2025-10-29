Több mint százan haltak meg Gázában a legújabb izraeli légicsapásokban

Legalább 104 palesztin vesztette életét keddről szerdára virradó éjjel az izraeli légicsapásokban – közölte a Gázai övezet Hamász által irányított egészségügyi minisztériuma. Az izraeli légicsapások Gáza városát, Beit Lahíját, Bureij és Nuseirat menekülttáborait, valamint Khan Júniszt érték – írja a BBC.

Füst a Gázai övezet felett Fotó: Amir Cohen/REUTERS

Az izraeli hadsereg (IDF) azt állította, hogy egy „tucatnyi terrorcélpontot és terroristát” támadott meg válaszul a Hamász által elkövetett tűzszünetsértésekre. Az izraeli védelmi miniszter a Hamászt egy katona életét kioltó támadással és a tűzszünet azon pontjának megszegésével vádolta, ami a túszok holttestének visszaszolgáltatására vonatkozik. A Hamász tagadta a vádat, kijelentve, hogy „semmi köze” az incidenshez, és Izraelt okolta, amiért az szándékosan akarja aláásni a megállapodást.

Szemtanúk Gáza városában szerda hajnalban „tűz- és füstoszlopokat” láttak az égen, miközben robbanások rázták meg a sűrűn lakott negyedeket. A gázai egészségügyi minisztérium szerint a támadásoknak 104 halálos áldozata van, köztük 46 gyermek és 20 nő, valamint több mint 250 sebesült.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy „semmi sem veszélyezteti” a tűzszünetet, ugyanakkor hozzátette: Izraelnek vissza kell vágnia, ha katonáit támadás éri.

Az IDF szerda reggel közölte, hogy „újrakezdte a tűzszünet érvényesítését”, miután „tucatnyi terrorcélpontot és terroristát” támadott, köztük legalább 30 fegyveres parancsnokot. „Az IDF továbbra is betartja a tűzszüneti megállapodást, de keményen reagál az egyezség bármilyen típusú megszegésére” – állt a közleményben. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk, „megrázónak” nevezte a sok civil halálát, és arra kérte mindkét felet, hogy ne engedjék kicsúszni kezükből a béke lehetőségét.

Szerda délután, néhány órával azután, hogy az IDF bejelentette a tűzszünet „helyreállítását”, újabb légicsapást hajtott végre Beit Lahíában, ahol állítása szerint fegyvereket és „légi eszközöket” tároltak egy közelgő támadáshoz. A palesztin média szerint egy ember meghalt az al-Salateen negyedben. Közben palesztin civilek a romok alatt kutattak túlélők után Khan Júniszban, ahol egész háztömbök omlottak össze.