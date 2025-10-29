Új HÉV-szerelvények: Lázár 2027-re ígérte őket, a MÁV most 2029-et mond

Bár Lázár János építési és közlekedési miniszter májusban még arról beszélt, 2027-ben érkezhet tizennyolc új HÉV-szerelvény, Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a szerdai Facebook-posztjában 2029-re ígérte őket.

Lázár júliusban már 54 új szerelvényről beszélt, de a tendert még akkor sem írták ki. Hegyi Zsolt szerint a beszerzés most végre elindult:

A jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonnunk a forgalomból. Ezért olyan fontos hír a számunkra az, hogy a mai napon elindíthattuk 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését. Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 jármű nemhogy megérkezhet, de meg is kell, hogy érkezzen és munkába kell, hogy álljon legkésőbb 2029. december 31-ig

– fogalmazott a MÁV vezérigazgatója, aki előzőleg arról írt a bejegyzésében, hogy a mostani HÉV-szerelvények között sok ötven évnél is régebbi gyártmány.