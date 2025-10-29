Varga Judit egy kormányközeli program gyermekjogi védnöke lett

Csatlakozott a kormányközelből elindított Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz a volt igazságügyi miniszter. Varga Judit a program gyermekjogi védnöke lesz, írja a Magyar Hang. A bajai amve.hu oldalnak adott rövid interjújában azt mesélte, „anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él.”

Szerinte ha a gyerekek családi és személyes identitása összhangban van, akkor nem fogja őket elsodorni sem a média, sem az értékvesztett világ. Ezért is fontos, hogy már kicsiként megtanulják a gyerekek, hogyan fejezzék ki az érzelmeiket, hogyan legyenek empatikusak, mert akkor később sem töri meg őket rossz külső hatás.

A Nemzeti Mentál Pajzs Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Belügyminisztérium, a KINCS, a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvány segítségével valósul meg, az együttműködés vezetője a Bajai Szent Rókus Kórház. A program célja a gyerekek lelki stabilitásának, ellenállóképességének fejlesztése, valamint megküzdési stratégiák tanítása. Az interaktív, szakmai vezetésű programsorozatban a fiatalok szűrőkamionokban vehetnek részt pszichodráma foglalkozásokon, valamint az érzelmi intelligenciát és empátiát fejlesztő kérdésekkel, feladatokkal találkozhatnak.

Varga Judit közéletbe történő visszatéréséről már szó volt az elmúlt hetekben, miután azonban leült Gulyás Gergellyel beszélgetni, megüzente: most még nem kíván visszatérni. Igazságügyi miniszteri pozíciójáról 2023 nyarán mondott le arra hivatkozva, hogy a 2024-es EP-választás kampányában akar aktív szerepet vállalni. Majd 2024. február 10-én, a kegyelmi botrány kirobbanása után bejelentette, visszavonul a közélettől és lemond az országgyűlési képviselői posztjáról és az EP-lista vezetéséről is.