100 ezer 22 év alatti ukrán hagyta el az országot néhány hét alatt

100 ezer fiatal, 18 és 22 év közötti ukrán hagyta el Ukrajnát az elmúlt két hónapban, azóta, hogy az ország vezetése engedélyezte a 22 év alatti férfiaknak a külföldre utazást. A lengyel határőrség adatai szerint egész pontosan 99 000 fiatal ukrán lépett be augusztus vége óta Lengyelország felé - ekkor lépett hatályba az a törvény, ami lehetővé tette nekik az ország elhagyását.

Az ukrán hatóságok leginkább azért oldották fel a korábbi utazási tilalmat, hogy a családok ne küldjék külföldre még a 18. születésnapjuk előtt a hamarosan nagykorúvá váló és így a katonai összeírásokba is bekerülő gyerekeket. Kijev azt reméli, hogy a fiatalok közül így többen maradnak a hazájukban, és ott mennek egyetemre vagy kezdenek dolgozni, ahelyett, hogy a sok millió külföldre távozó menekült számát gyarapítanák.

Ukrán menekültek Karlsruhéban Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

A Telegraph által közölt számok azonban azt mutatják, hogy így is nagy arányú a távozás. Mivel Ukrajna demográfiájáról és az ország tényleges lakónépességéről a háborúban nincsenek megbízható adatok, a korosztály teljes létszáma sem ismert, így csak nagyságrendileg becsülhető, hogy úgy egymillióan tartozhatnak a 18-22 év közötti népességbe. Ez alapján négy iskolai évfolyam tíz százaléka távozott két hónap alatt az országból, miután sokan a családjukkal már korábban elmenekültek a háború elől.

A háború negyedik évében ugyanakkor a fogadó államokban is egyre nő a társadalmi-politikai feszültség a menekülthelyzet miatt: a Politico szerint főleg Lengyelországban és Németországban nagyobb az elégedetlenség az egyre több ukrán érkező miatt - ez a lengyel politikában elsősorban a radikáljobbos Konföderáció, a németeknél pedig az AfD népszerűségének tesz jót.