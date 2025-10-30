A centrista D66 párt bejelentette győzelmét a holland választásokon

Csütörtök hajnalban, a szavazatok felének összeszámlálása után, a centrista D66 pártnak 27 mandátumot becsülnek a 150 fős törvényhozásban, amellyel megelőzik a Szabadságpártot, amely 25 helyet szerezhet. A holland választás sajátosságai miatt a hajnali eredmény tükrében a D66 és annak vezetője, a 38 éves Rob Jetten bejelentette győzelmét. Várhatóan neki lesz alkalma kormányt alakítani, így ő lehet az ország valaha volt legfiatalabb és első nyíltan meleg miniszterelnöke.

Rob Jetten, a D66 vezetője. Fotó: ROBIN UTRECHT/ANP via AFP

„Ma elértük a D66 történetének legjobb eredményét” – mondta Jetten a támogatóinak a párt leideni gyűlésén. „Hollandok milliói nyitottak új fejezetet. Búcsút intettek a negativitás, a gyűlölet és a ’nem lehet megcsinálni’ politikájának.”

A Geert Wilders vezette szélsőjobboldali Szabadságpárt második helyen végzett, ami nagy visszaesés a 2023-as eredményükhöz képest. Akkor 37 mandátummal lettek a legerősebb párt, ehhez képest várhatóan 12 hellyel kevesebbel kell beérniük.

A Frans Timmermans vezette balközép koalíció nagyon gyenge eredményt ért el, várhatóan mindössze 20 hellyel zárja a választást. Az elnök be is jelentette a lemondását.

(Guardian).