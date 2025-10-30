A Nemzeti Mentál Pajzs Program „minden ízében propaganda”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Varga Judit volt igazságügyi miniszter csatlakozott a pár hete indult Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz mint gyermekjogi védnök. A program október 14-én indult el (egyelőre még saját honlapja sincs, noha a gyerekek digitális kapcsolatával is kíván foglalkozni) azzal a céllal, hogy a gyerekek lelki stabilitását, ellenállóképességét fejlesszék, és megküzdési stratégiákat tanítsanak nekik.

A téma nagyon fontos. Hogy mennyire rossz mentális állapotban vannak a magyar fiatalok, azzal az elmúlt egy évben a 444 is sokat foglalkozott: itt, itt, itt, itt, itt és itt. Ezekből csak néhány adat:

Egy 2021-es nemzetközi UNICEF-kutatás szerint a világon 7 fiatalból 1 diagnosztizálható mentális zavarral, Magyarországon ez a szám 5-ből 1.

Európában és Észak-Amerikában a 15-19 éves korosztályban a 2. leggyakoribb halálozási ok az öngyilkosság, amelynek hátterében 90 százalékban valamilyen (kezeletlen) pszichiátriai betegség áll.

A fiatalok mentális problémáinak 40 százaléka szorongás és depresszió, a kiskamaszok 25-30 százaléka érzi magát szomorúnak.

Legutóbb az UNICEF nagyszabású konferenciáján kongatták a vészharangot olyan neves szakemberek, mint Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus; Pászthy Bea gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichoterapeutája; Nagy Péter a Bethesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiátere; Labancz Dániel klinikai szakpszichológus.

Tehát a cél nemes, csak az eszközök vitathatók, ugyanis a program első ránézésre inkább tűnik egy újabb nemzetitudat-építő, családpolitikai akciónak, mintsem valós gyerekeket segítő programnak. De lássuk közelebbről, hogy miről van szó. Mivel a programnak holnapja nincs, ezért arra a Mandinder-interjúra tudunk támaszkodni elsősorban, amit Hal Melinda a program szakmai vezetője adott október közepén.

Magor, Csenge és a nemzeti összetartozás

Ebből az interjúból derül ki többek között az, hogy a projektet a Bajai Szent Rókus Kórház a Kulturális és Innovációs Minisztériummal (KIM), a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)-csel, a Belügyminisztériummal (BM), a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvánnyal és a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramját (MÁESZ)-szel együttműködésben hívta életre, és ehhez csatlakozott több partnerszervezet is. A program fővédnökségét Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vállalta el.

A szakmai vezetője pedig az a Hal Melinda, aki klinikai szakpszichológusként és közgazdászként tevékenykedik, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója, és aki a Fidesz-kormány új Bagdy Emőkéje. Hal előszeretettel nyilvánul meg a kormánypropaganda témáiban szakértőként, mint például a Magyar Péter-Varga Judit konfliktusban, Magyar Péter nárcizmusában vagy a Pride gyerekekre gyakorolt káros hatásában.