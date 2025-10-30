A NER-milliárdos kellett hozzá, hogy a Fidesz rájöjjön, baj van a saját lakástörvényével

Miután megírtuk, hogy Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint és családja is 85 százalék kedvezménnyel vásárolhatja meg a budavári műemlék lakását, Böröcz László fideszes polgármester már másnap közölte: a nem fogják megszavazni, hogy Somlaiék megvehessék a lakást. A polgármester azt írta, „joggal sérti az emberek erkölcsi érzékét”, hogy olyan kapjon jelentős kedvezményt, aki az MNB-s megrendeléseknek köszönhetően tízmilliárdos árbevételű cég tulajdonosa.
Le is szavazták Somlaiék kérelmét, amivel előállt az a furcsa helyzet, hogy a fideszes Böröcz kérésére a fideszes többség leszavazta a polgármester előterjesztését, amit egyébként a saját törvénye alapján nyújtott be. 2021-ben ugyanis Böröcz még parlamenti képviselőként terjesztette be a lakástörvény módosítását, melynek értelmében az önkormányzatnak el kell adnia az érintett lakásokat. Így aztán nem csak furcsa, de törvénytelen is a lakás el nem adásáról szóló döntés, mert Somlai szülei a nyolcvanas évek óta bérlők, így a törvény alapján joguk van megvásárolni a lakást 85 százalékos kedvezménnyel. Emiatt Somlaiék jó eséllyel mégis megvehetik majd a 170 négyzetméteres lakást, amiért mintegy 44,8 milliót kellene fizetniük.
Eddig ez az első elutasított vásárlási kérelem: 2022 novembere óta 230, összesen 16 ezer négyzetméternyi budavári műemlék lakást adott el az önkormányzat.
Csütörtökön dönt a Budavári önkormányzat újabb műemléki bérlakások eladásáról. Most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.
A 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehették volna meg a 170 négyzetméteres Dísz téri lakást.
Bátonyi Péter állításait dokumentumokkal is alá tudta támasztani, valószínűleg épp ezért rúgták ki azonnal. Hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tesz Gulyás Gergely és az országos főépítész ellen.