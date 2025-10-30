Az elsüllyedt Sziget

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst a mesterséges intelligenciával hamisított videó miatt. A Tisza Párt elnöke szerint aki nem ítéli el a fideszes AI-videót, az a Fidesz malmára hajtja a vizet: a DK, a Kutyapárt és a Mi Hazánk lényegében elítélték a Fidesz módszereit, de persze volt mondanivalójuk ezen túl is.

Fotó: Németh Dániel/444

Varga Judit egy kormányközeli program gyermekjogi védnöke lett: a kegyelmi botrányba belebukott egykori igazságügyi miniszter a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz csatlakozott, amelynek célja a gyerekek lelki stabilitásának fejlesztése.

Már Sashalomra és Cinkotára se lehet csak úgy beköltözni, és megvan az első budapesti kerület is, amely az önazonossági törvényre hivatkozva korlátozná a beköltözést és a lakcímbejelentéseket.

Obama a soros: a volt amerikai elnök két magyar és egy lengyel jogvédővel találkozott – a kiöregedőben lévő Soros helyett itt van az új főellenség?

Menet-összehasonlító videón látszik, hogy a tiszás menet majdnem kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet.

A mediaworksös Toót-Holló Tamás fogja kézivezérléssel irányítani a választásokig a fideszes erdélyi sajtót.

Sokat támadott menzavállalkozó, egyben gáláns mecénás volt a Kenyában lezuhant Süllős Gyula.

Meghalt György Péter esztéta.

GAZDASÁG

Iszonyatos aránytévesztés – mondta Karácsony Gergely a Budapest Brandet vizsgáló bizottság jelentéséről. Döntött a Fővárosi Közgyűlés is: nem mentik meg a Szigetet.

A Sziget alapítója, Gerendai Károly áll a Fidesz frakciója mögött a Fővárosi Közgyűlésben 2025. október 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz: de a várható pluszpénz ígérete meglepő módon nem úgy hat, mint négy éve, és kérdés, hogy maradt-e valami februárra.

Elindult a nyomozás, miután Hadházyék nyáron bemutatták hogyan szivattyúzták ki a pénzt az önkormányzatból Zugló előző, MSZP-s vezetése alatt: Hadházy Ákos szerint a Zrt. átvilágításából az derült ki, hogy „a korábbi években egy szűk vállalkozói kör kapta a megbízásokat, sokszor közbeszerzések kiírása nélkül, máskor erősen manipulált pályázatokon”.

Mészároséknak nem tetszett a 10 százalékos nyereségarány, ezért támadtak meg egy közbeszerzést, és az sem tetszett a V-Hídnak, hogy a teljes alvállalkozói láncra vonatkozóan kellene adatot szolgáltatni és igazolni a kifizetéseket.

Levont a kormány a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot, Karácsony szerint „ez már a halálos döfés”.

Hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest.

Lázár 2027-re ígérte az új HÉV-szerelvényeket, a MÁV most 2029-et mond.

KÜLFÖLD

Az Egyesült Államok kitiltotta a Trump-kritikus Nobel-díjas nigériai írót, Wole Soyinkát, a 91 éves író szerint azért büntetik, mert Trumpot a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította.

Wole Soyinka 2016 májusában a Wahrheit (Igazság) című berlini kerekasztal-beszélgetésen. Fotó: Roland Popp/dpa

Kreml-közeli szereplők próbálják megakadályozni, hogy a puccs kísérletével vádolt zsoldost kiadják Romániának: a román nyomozók azzal vádolják a férfit, hogy a szélsőjobboldali politikus Călin Georgescuval összejátszva „az alkotmányos rend megdöntésére” készültek Romániában, de ő inkább Oroszországba menekülne.