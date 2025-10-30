Csúnyán elszámolta magát Wilders, a pozitív üzenetekkel kampányoló D66 alakíthat kormányt Hollandiában

Amióta a magyar miniszterelnököt a világhatalmi ambíciói jobban lekötik, mint az unalmas belpolitikai feladatok, megszokhattuk, hogy valójában minden külföldi választás Orbán Viktorról szól: Orbán Viktor barátja nyerte a cseh választásokat, Orbán szövetségese győzött a lengyel elnökválasztáson és így tovább. Még a megafonos beszélő fejekből is külpolitikai elemző lesz, és megpróbálják elhitetni, hogy minimum a haza sorsa múlik azon, mi történik mondjuk a spanyol választásokon. Nos, a mostani holland választások előtt ezt nem láthattuk, pedig Geert Wildersszel Orbán tényleg baráti viszonyban van, azonban nagyjából semekkora esély nem volt rá, hogy Wilders pártja, a PVV újra kormányra kerüljön, ellenzékből pedig nehéz elfoglalni Brüsszelt.
Akinek ennyi elég a holland választásokból, az akár itt meg is állhat, de azért a világ több ennél a két dimenziónál. Mert egyébként nem csak a magyar kormánysajtó látja így a világot, a nemzetközi sajtó is nagyjából azon a szemüvegen keresztül tudósít európai országok választásairól, hogyan szerepel a far right. Sőt, a neves holland politológus, Cas Mudde a választások előtt arról írt, a szélsőjobb gyakorlatilag túszul ejtette a holland médiát, ahol Wilders jelenti a leghálásabb témát, míg a pártja bevándorlásellenes nézeteit gyakorlatilag normalizálták a többiek, és – ahogy ezt más országokban is láthatjuk – a mainstream pártok is egyre több elemet vesznek át tőlük.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Bár a holland gazdaság jól muzsikál, a korábban rendezett mindennapokban váratlanul sok bénázással szembesültek a választók, és a lakáshelyzet is kriminális. Ez a mindent a bevándorlókra fogó Geert Wilders malmára hajtotta a vizet. Akárcsak az, hogy a nagy politikai erők nem vették elég komolyan a választók morgását. Mi történt Hollandiában, és mi jöhet még?
Rob Jetten lehet az ország valaha volt legfiatalabb és első nyíltan meleg miniszterelnöke.