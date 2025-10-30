Direkt36: Rogánt és Habonyt hibáztatta Orbán, hogy nem találnak fogást Magyar Péteren

A Fidesz vezetésében úgy érezték: bármit is csinálnak, nem tudnak fogást találni Magyar Péteren, és többen panaszkodtak arról, hogy alábecsülték a Tisza elnökét, hamarabb kellett volna elkezdeniük komoly ellenfélként kezelni – írja a Direkt36. A lap tucatnyi anonim fideszes és kormányközeli forrással készült anyaga azt mutatja be, hogyan próbál Orbán Viktor úrrá lenni a Fidesz belső válságán.

A Tisza előnyét a nyilvánosságnak szóló nyilatkozatokkal szemben házon belül élesen érzékelik a Fidesznél – állítja a Direkt36, és arról írnak, hogy a kormány által megrendelt, belső használatra készült mérések tavasszal már a tavaly őszhöz képest is nagyobb Tisza-vezetést mutattak.

Ez Orbán Viktor sokkal erőteljesebb személyes kampányolása, a sokáig mérsékelt sikerrel keresett kommunikációs témák (Pride, külföldi finanszírozás, Ukrajna) ellenére komoly feszültséget keltett a kormánypártban. Bár a Direkt36 cikke szerint Orbán Viktor személyes döntései közül is több erősen megosztó volt (Orbán tévesztései közül talán a Simion, a szélsőjobbos román elnökjelölt melletti tihanyi kiállása volt a leglátványosabb), a miniszterelnök mégiscsak úgy gondolta, hogy a Fidesz kampánya azért rekedt meg, mert az irányító stáb rosszul teljesített.

„Emiatt – kormányközeli források szerint – elégedetlen volt a stáb több vezetőjével. Közéjük tartozott a kommunikáció irányát kitaláló Habony Árpád, a kommunikációt működtető Rogán Antal, a Fidesz kampányait 2010 óta irányító Gyürk András, és a választási mozgósításért felelős Kubatov Gábor is”

– írja a cikk. „Őket hibáztatta, hogy nem találnak fogást a Tiszán” – mondta egy forrás Orbánról.

Eszerint a párt- és miniszterelnök egy ideig egy „új Finkelsteint” keresett volna vezető kampánystratégának, de végül Orbán Balázs lett a Fidesz-kampány irányítója. A belső kritikák szerint azonban a Fidesz kommunikációjában nem volt igazi innováció: a korábbi módszereket rántották elő újra, csak azokat más szereplőkre alkalmazzák – például Ukrajnát próbálják a korábbi migránsellenes kampány mintájára támadni.

A fideszes belső törésvonalakról árulkodik a civilek és a sajtó ellen tervezett átláthatósági törvényjavaslat, amit végül júniusban levettek a napirendről, noha a Direkt36 forrásai szerint az Orbán számára személyesen is fontos volt. A lap szerint a részletek kidolgozásával Habony Árpádot bízták meg, de forrásaik szerint a Fideszen belül is többen úgy látták, hogy a törvénynek túl nagy lenne a politikai ára. Több kormánytagot is megneveztek, akik a forrásaik szerint már a benyújtásától ellenezték a javaslatot: a kifelé is távolságtartóan nyilatkozó Navracsics Tibor mellett Nagy Márton, Gulyás Gergely és Bóka János is ellene volt.

„Gulyásnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal túlzott erősödésével voltak problémái. Egy kormányzati forrás szerint a miniszter a Lánczi vezette szervezetet annyira nem kedvelte, hogy azt szűkebb körben »bohóchivatalnak« nevezte”

– írják.