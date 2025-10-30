Egy jelentés szerint az orosz hadsereg vezetői kínozzák és kivégzik azokat a katonákat, akik megtagadják a harcot Ukrajnában

Az orosz parancsnokok kivégzik, vagy szándékosan a biztos halálba küldik azokat a katonákat, akik megtagadják, hogy harcoljanak Ukrajnában, derül ki a független Verstka független orosz, díjnyertes hírportál új oknyomozásából.

A szolgálatban lévő katonák, az elhunytak hozzátartozói, kiszivárgott videók és hivatalos panaszbejegyzések tanúságai alapján a Verstka azt állítja, hogy 101 olyan orosz katonát azonosított, akik meggyilkolták, megkínozták vagy halálosan megbüntették saját bajtársaikat.

A portál szerint legalább 150 halálesetet sikerült hitelesen igazolniuk, de úgy vélik, a valódi szám ennél jóval magasabb lehet.

Arról, hogy az orosz katonák a sajátjaikat ölik, és hogy vannak olyan egységek, amelyek nem fújhatnak visszavonulót, már egy régóta terjedő pletyka. A Kreml viszont ismételten visszautasította a vádakat, azt állítva, hogy az ilyen problémák valójában az ukrán hadseregben fordulnak elő.

A Verstka olyan katonai tanúvallomásokra hivatkozott, amelyek szerint a parancsnokok „kivégző lövészeket” neveztek ki, hogy tüzeljenek a harcolást megtagadókra, majd testüket folyókba vagy sekély sírokba dobják, és szolgálat közbeni halálként jegyezzék be őket.

Más beszámolók arról szólnak, hogy parancsnokok drónokat és robbanóanyagokat használtak a sebesült vagy visszavonuló katonák „elintézésére”. Több esetben a tisztek állítólag azt rendelték el a drónkezelőknek, hogy gránátokat dobjanak saját embereikre, álcázva a gyilkosságokat harci találatként.

Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

A Verstka olyan eseteket is dokumentált, amikor katonákat megkínozva ölték meg. A parancsot megtagadókat állítólag fémrácsokkal fedett gödrökbe dobják, vizet öntenek rájuk, és órákon vagy akár napokon át verik őket. A vizsgálat szerint előfordult, hogy kényszerítették őket, hogy egymással küzdjenek gladiátor-stílusú, életre-halálra menő viadalokon.

Egy ilyen eset egy, az orosz erőket figyelő ukrán csoportok által 2025 májusában megosztott videón is megjelent. A felvételen két férfi, meztelenül egy gödörben látható, miközben egy kamera mögötti hang így szól: „Kama parancsnok azt mondta, aki halálra veri a másikat, kijöhet a gödörből.” A férfiak nekikezdenek a küzdelemnek, miközben a videón hallható hang folyamatosan bíztatja őket, mígnem az egyik mozdulatlanul összeesik a földre.

A Verstka több gyilkosságot is összefüggésbe hozott szisztematikus zsarolással, amikor a parancsnokok pénzt követeltek a katonáktól cserébe azért, hogy ne küldjék őket öngyilkos küldetésekre. Akik nem tudták ezt megfizetni, vagy megtagadták a fizetést, azokat a hadsereg szlengje szerint „lenullázták”, vagyis likvidálták.

A vizsgálat olyan eseteket is leír, amikor katonákat öngyilkos küldetésekre vezényeltek. Feltárták, hogy orosz katonákat szándékosan „majacski”-ként, azaz „jelzőfényként” vetettek be, arra utasítva őket, hogy felszerelés nélkül vonuljanak az ostromló egységek elé, hogy magukra vonják az ellenséges tüzet.

Kezdetben a belső kivégzésekről szóló legtöbb jelentés olyan büntetőalakulatokból érkezett, amelyek több tízezer, börtönökből toborzott elítéltből álltak. A Verstka adatbázisa azonban azt mutatja, hogy a gyakorlat mára átterjedt a reguláris hadsereg egységeire is.

Az azonosított elkövetők többsége harmincas-negyvenes éveiben járó, középszintű tiszt, közülük sokan korábbi orosz hadjáratok veteránjai vagy büntetőzászlóaljakból áthelyezettek. A portál szerint több mint 60, a 101 feltételezett elkövető közül részletes életrajzi adatokat is sikerült megszerezniük: nevet, rendfokozatot, életkort és alakulatot. A bőséges bizonyítékok ellenére a Verstka szerint szinte senkit sem vontak felelősségre.

A Verstka továbbá azt is közölte, hogy hivatalos adatokhoz jutott, amelyek szerint Oroszország fő katonai ügyészségéhez 2025 első felében csaknem 29 000 panasz érkezett katonáktól és családtagjaiktól, ezek közül több mint 12 000 saját feletteseik által kiszabott büntetésekkel kapcsolatos.

A katonai ügyészség egyik forrása a portálnak elmondta, hogy informális tilalom van érvényben a harci övezetekben szolgáló parancsnokok elleni ügyek kivizsgálására. „Azt mondják: ‘Ha ezt megnyitjuk, az ártana a műveleteknek.’ Ez azt jelenti, hogy ezek a tisztek teljes büntetlenséget élveznek” – fogalmazott. (Guardian)