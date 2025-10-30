Kezdeményezte Hatvanpuszta műemléki védettségének eltörlését Hadházy Ákos

POLITIKA
Kezdeményezte a hatvanpusztai uradalom két lebontott juhhodály (istálló) épülete esetében a műemléki védelem megszüntetését Hadházy Ákos írja a Válasz Online. Hadházy beadványa szerint a hatvanpusztai műemlékegyüttes eszmei értékét az jelentette, hogy a majorság a magyar mezőgazdaság reformkori megújulásának kivételes példája, a terméketlen pusztát mintagazdasággá változtatni képes nádori erőfeszítések pótolhatatlan emléke volt. Ezt három épület, két L-alakú juhakol és a magtár jelenítette meg, a juhakolokat azonban az elmúlt években elbontották. Bátonyi Péter volt kormányfőtanácsos, műemléki szakértő szerint a miniszterelnök apja, Orbán Győző nem műemléki felújítást végzett József nádor egykori majorságán, hanem a három védett épület közül kettőt teljesen lebontott. Ezen a videónkon bemutattuk, hogyan történt mindez:

Forrás

Hadházy ezzel kommentálta a mostani beadványát: Ha a minisztériumi szakemberek esetleg leköpik magukat és a beadványt elutasítják, akkor továbbra is forszírozható lesz, hogy a nagyközönség látogathassa a “műemléket”. Ha viszont -a józan ész jegyében- elveszik a védettséget, akkor Orbán kap egy újabb papírt arról, hogy mekkora hazudozó.

Forrás

A műemlékek jogi védelmével az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért és Kulturális Örökség Védelméért Felelős Helyettes Államtitkársága foglalkozik. A teljes mértékben elpusztult műemlékek védettségének törlése egyébként bevett gyakorlat, rendszeresen megjelennek erről szóló jogszabályok a Magyar Közlönyben.

A hatvanpusztai ranch az Orbán család mesés meggazdagodásának és egyúttal az országot ótvarként beborító hazugságnak a szimbóluma. A beruházás mostanra olyan kavics a lakkcipőben, amivel hosszú évek hallgatása után a Karmelitában is kénytelenek foglalkozni. Olyannyira, hogy Orbán Viktor egy ideje azt teszi, amit talán a leginkább rühell: védekezik, magyarázkodik, esetlenül elviccel. Minderről ebben a cikkben írtunk.

POLITIKA orbán győző magtár bátonyi péter juhakol hatvanpusztai uradalom józsef nádor válasz online műemléki védelem hadházy ákos orbán viktor karmelita magyar közlöny
