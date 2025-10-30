Magyar Péter bejelentette, hogy Hegedűs Zsolt lenne a Tisza egészségügyi minisztere

Magyar Péter a TISZTA Hang podcast legújabb adásában Hegedűs Zsolttal beszélgetett, akire a videó leírásában a Tisza leendő egészségügyi minisztereként hivatkoztak. Bár Magyar már a párt október 3-ai egészségpolitikai konferenciáján utalt rá, hogy Hegedűs lehet a miniszterjelölt, a mostani volt az első alkalom, hogy hivatalosan is kimondták Hegedűs jelöltségét.

Az ortopéd főorvosként az Egyesült Királyságban és Magyarországon is dolgozó Hegedűs a Tisza júliusi nagykanizsai kongresszusán szerepelt először nyilvánosan. Akkor azt mondta, hogy a jövő egészségügyét őszinteségnek, transzparenciának és partnerségnek kell jellemeznie, a várólistákat pedig transzparenssé kell tenni, és le kell rövidíteni. Ehhez viszont a külföldön dolgozó magyar orvosokat haza kell hozni.

Emellett arról is beszélt, hogy a magyar kórházakban megalapítaná a Semmelweis Lovagrendet. A rendnek olyan nővérek lennének a tagjai, akik még a professzorra is rászólhatnának, ha nem mosta meg a kezét.