Orbán nem zárta ki, hogy külső támadás miatt keletkezett a tűz a százhalombattai finomítóban

A MOL százhalombattai olajfinomítójában keletkezett múlt hétfői tűzről Orbán Viktor szerint még nem lehet tudni, hogy mi okozta, a miniszterelnök posztjában a külső támadás lehetőségét sem zárta ki.

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben. A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük nem erről van szó”

– posztolta csütörtökön Orbán.

Korábban a MOL azt kommunikálta, hogy nem merült fel szándékosság és külső tényező. Bár a tűz után órákon belül megjelent a Fidesz környéki médiában a találgatás, hogy azt szabotázs vagy ukránok is okozhatták, a baleset másnapján tartott MOL-os sajtótájékoztatón Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy külső körülmény nem merült fel.

A százhalombattai finomítóban keletkezett tüzet másnap délutánra oltották el, ezután kezdték meg a kárfelmérést. A tűzeset miatt a rendőrség nyomozást indított. A tűz miatt a finomító AV3-as üzeme hosszabb időre, akár hetekre-hónapokra is kieshet a termelésből.

A MOL-nak ugyan hónapokra elegendő tartaléka van, és tud importból is pótolni ha szükséges, ezért az elemzők arra számítottak, hogy a tűz miatt egyelőre nem lesz áremelkedés Magyarországon, Orbán Viktor most mégis a százhalombattai tűzzel magyarázta az emelkedő üzemanyagárakat: „A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel” – írta Orbán a posztjában.