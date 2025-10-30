Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben

Ritkán lehet elmagyarázni egyetlen képen, hogy a Fidesz hogyan képzeli az ideális civil világot. De Bagi Barna Fidelitas-alelnök segítségével most bemutatjuk, íme:

Fotó: Bagi Barna/Facebook

A fotó ezen a standoláson készült, ahol a háború ellen gyűjtenek aláírásokat a Fidesz ifjúsági szervezetének a tagjai. Összeérnek időben, de ez nem a nemzeti konzultáció a Tisza-adó ellen, hanem a Fidesz által indított aláírásgyűjtés.

Az itt osztogatott újság, a Jövőképek a saját meghatározása szerint a XV. kerület időszaki lapja. Valójában nettó fideszes propaganda, ami persze egy fideszes standnál nem meglepő, de az újságot nem a Fidesz finanszírozta, hanem közpénzből, állami támogatással adták ki.

A tartalmát pontosan foglalja össze a címlapja: balra Németh Balázs reggeli harcos, a Fidesz XV. kerületi jelöltje, jobbra Zsigmond Barna Pál, a Fidesz újpesti jelöltje.

És sokáig azt sem kell keresgélni, milyen közcsapból folyt ide a pénz. Az újság 2. oldalán, a baloldali megszorítás alatt, a zötyögős BKV mellett, a jobb alsó sarokban a megoldás.

Ahogy arra a DK-s Barkóczi Balázs felhívta a figyelmet, a nemcsak az aluljáróban, a fidelitasosok standján osztogatott, hanem a XV. kerületi és újpesti postaládákba is bedobott újságot egy helyi fideszes álcivil szervezet, a Logosz Alapítvány adta ki, amit egy XV. kerületi KDNP-s önkormányzati képviselő gründolt.

Tényleg nem kell bonyolult céghálókat felrajzolni az adóforint -> fideszes propaganda transzformáció leírásához.

A Logosz Alapítvány - teljes nevén Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért - háromfős kuratóriumának tagja Szalay Kornél Géza, a XV. kerület fideszes önkormányzati képviselője (nem egyéniben, hanem kompenzációs listáról jutott a testületbe).

Nem lehet állítani, hogy erős a jelenlétük a mostanában annyira fontos digitális világban. Hosszas keresgélés után annyi derült ki, hogy idén március 1-én megszervezték az I. Észak-Pesti Keresztény Bált, a KDNP alapítványának a támogatásával, itt Szalay a Logosz titkáraként vezényelte le a programot.

És a Városi Civil Alap (VCA) pályázatainak győztese között lehet még belefutni a Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért nevébe. A VCA a magyar kormány mintaprojektje arra, hogy az állampárt szerint mi a civil szervezetek támogatásának megfelelő módja. (Civil szervezetek korábban a Norvégia, Izland és Liechtenstein által közösen finanszírozott Norvég Alapból kaptak támogatást, egészen addig, amíg azt ki nem utálta a kormány. Az ok: magyar civil szervezetek között úgy osztottak el évi 4 milliárd forintot, hogy arra a kormánynak nem volt befolyása.)

A CVA-ról mi is sokat írtunk már. Az elég egyértelmű, hogy a 2021 óta működő új rendszerben már tökéletesen érvényesülni tud a kormánypárti befolyás. A Válaszonline tavaly januárban összesítette a három kör legnagyobb nyerteseit, és arra jutottak, hogy „a Fidesz gigantikus, választásokon is bevethető álcivil hálózatot épített három év alatt – rengeteg állami forrás felhasználásával”. A legnagyobb támogatás kapó alapítványok 87 százalékánál találtak erős hatalomfüggést.

A Logosz esetében ez teljesen direkt, a kuratóriumi tag, titkár Szalay aktívan politizál helyi fideszesként. Háromszor kaptak eddig pénzt a Városi Civil Alapból:

2021-ben 4 milliót

2024-ben 10 milliót

2025-ben 10,9 milliót.

Az éves beszámolóikban ennek az állami támogatásnak nem találni nyomát (a 2025-ös még nem készült el), de az újság elég kézzelfogható. És az is, hogy ebből a pályázati pénzből készült, ezért szerepel a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapítvány a támogatók között.

Hogy mennyire civil az újság, íme pár oldal:

Van benne még helyi ingatlanmutyiról szóló írás (a kerület ellenzéki vezetésű), a kormányzati intézkedésekről is bőven lehet olvasni (Otthon Start, nyugdíjasutalvány, anyák szja-mentessége), ahogy kedvet csinálnak a Békemenethez is, és meghívó is van a helyi 56-os megemlékezésre (ahol Németh Balázs mondott beszédet).

A személyes kedvencem az újpesti piacról szóló hír, amin egy férfi vásárol:

Ha netán valaki nem tudná, ki az, lapoz egyet, és már meg is tudja:

Bizony, Zsigmond Barna Pál, a Fidesz újpesti jelöltje.

Küldtem kérdéseket Szalay Kornélnak, de egyelőre nem jött rájuk válasz:

A lapot a LOGOSZ Alapítvány az Erkölcsi Értékekért című szervezet jelentette meg, aminek Ön az egyik kurátora. Milyen tevékenységet végez az alapítvány, hol követhető nyomon a működése?

Mi az alapítvány működésének a célja?

A lapban azt írják, hogy a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával jelent meg. Ez a Városi Civil Alapból kapott támogatást jelenti?

A lap összeállításánál mennyire törekedtek a kerületiek kiegyensúlyozott tájékoztatására?

Kik készítették a lapot?

Milyen más tevékenységre használták még fel a Városi Civil Alaptól kapott támogatást?

Pályáznak az újabb kiírásban a Városi Civil Alapnál?

Merthogy az eddig négy kör után már kiírták a Városi Civil Alap ötödik körét is, hogy jövő évre - a választás évében - is finanszírozzák a kiválasztott civil szervezetek működését.