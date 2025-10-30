Pop Mert: Szégyen, hogy Magyarországon egy kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet

Nyílt levelet írt Varga Juditnak Pop Mert, Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori igazgatója egykori áldozata, számolt be a Népszava.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Varga Judit volt igazságügyi miniszter csatlakozott a pár hete indult Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz mint gyermekjogi védnök. A 444-nek nyilatkozó egyik gyermekvédelmi szakember szerint ironikus, hogy Varga Judit épp ebben a szerepkörben tér vissza a közéletbe.

„Lemondatunk egy igazságügyi minisztert, mert egy gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény kapcsán kifogásolhatóan döntött, aztán a gyerekek lelki egészsége kapcsán tér vissza a közéletbe. Ez egy vicc” - mondta lapunknak.

A leginkább propagandának tűnő Nemzeti Mentál Pajzs Programról itt írtunk részletesen.

Pop Mert Forrás: RTL

Pop Mert a levélben azt írta, hogy bár eredetileg nem akart megszólalni Varga Judit visszatérése kapcsán, nem akarta elhinni, hogy Varga a Nemzeti Mentális Pajzs Program gyermekjogi védnöke lesz.

„Nem tudtam eldönteni, sírjak vagy nevessek – aztán rájöttem: ez nem vicc, hanem tragédia. Egy ország tragédiája, ahol a kegyelmi botrány után az, aki a döntés egyik felelőse volt, most gyermekjogi szerepben tér vissza” - írta.

Pop felhánytorgatja Vargának a döntése súlyosságát, amely újra traumatizálta az áldozatokat, ő pedig még a mai napig nem tudott felállni belőle.

„Az elmúlt másfél évben sokszor lett volna mit mondanom, de nem ment. Nem volt erőm a nyilvánosság elé állni, hogy kimondjam, mit érzek. Részben a mai napig tartó szégyen miatt, amit helyettünk kellene éreznie: V. Jánosnak; K. Bélának; K. Endrének; a bicskei Gyámhivatalnak; a bicskei Rendőrkapitányságnak; az egykori Fővárosi vezetésnek; a Magyar Kormánynak; Balog Zoltánnak; Önnek és Novák Katalinnak. (A felsorolás nem teljes, bocsánat, ha kihagytam valakit erről a szégyenlistáról.)” - mondta.

Pop Mert szerint „szégyen, hogy Magyarországon egy kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet – azzal a múlttal, amelyben egy bántalmazó bűnsegédjét engedték szabadon”.

„Kedves Judit, Önnek le kell mondania erről a szerepről. Nem gyűlöletből mondom ezt, hanem azért, mert ez az egyetlen erkölcsileg vállalható döntés. Ha valóban a gyerekek érdekeit, a saját gyerekei érdekeit is szem előtt tartja, akkor tudja: ők nem eszközök egy politikai visszatéréshez” - írta.