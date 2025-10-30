Sztrájkkal fenyegetnek a főváros cégeinek dolgozói

Levelet írt Karácsony Gergelynek a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő szakszervezetek demonstrációs és sztrájkbizottsága, amelyben azt írják, akár a munkabeszüntetést is be kell vetniük annak érdekében, hogy „ne a munkavállalók szenvedjék el azokat a következményeket, amelyekért a felelősség nem őket terheli”. A sztrájkot kilátásba helyező levélről a HVG számolt be. Tegnap, szerdán derült ki, hogy a kormány ismét levont a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot. „Az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés” – írta erről Facebook-oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Azt is hozzátette, hogy ez azt jelenti, hogy „Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható”.

A fővárosi cégek munkavállalóit képviselő bizottság levele szerint ez az a kijelentés, ami nyugtalansággal tölti el a közszolgáltatásokat működtető dolgozókat, mert úgy értelmezik, hogy már az idei évben kialakulhat olyan helyzet, ami veszélyezteti Budapest működését, ezáltal a 27 ezer munkavállaló megélhetését.

Karácsony Gergely a közgyűlésben. Fotó: Németh Dániel/444

„Fentiekre tekintettel kérjük, személyes tanácskozás keretében zíveskedjen részletes tájékoztatást adni a pontos helyzetről, illetve a megoldási lehetőségekről, ha vannak ilyenek” – írják Karácsonynak. Arra is emlékeztették a főpolgármestert, hogy ideje lenne a jövő évi bértárgyalásokat is megkezdeni úgy, hogy még az idei év finanszírozása sem világos.

A szakszervezet álláspontja szerint ha nem kapnak megnyugtató választ a kérdéseikre, minden lehetséges eszközt, így akár a munkabeszüntetést is be kell vetniük.

Eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatukra 22 milliárdot biztosít az állam. Vagyis Karácsony szerint ha nem történik újabb „kormányzati rablás Budapest pénzéből”, már akkor is mínuszban tudja csak zárni az évet a főváros.

Karácsony szerint az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető. Pedig – írta tegnapi bejegyzésében – a főváros tárgyalási javaslatára a kormány több mint fél éve nem reagál, miközben az összes állami ellenőrző szerv kimondta már, hogy megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető.

„Lehet ezt még húzni, kivéreztetésre játszani előre megfontolt politikai szándékból, de újra mondom, nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés: aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja”, írta Karácsony szerdán.

Karácsony bejegyzésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is reagált. Facebook-oldalán azt írta, nem értik Karácsony Gergely felháborodását, hiszen semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt. „Ez továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet”. Szerinte a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, senki sem áll a jogszabályok felett, és ez a szolidaritási hozzájárulásnál is így van.