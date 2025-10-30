Több mint harminc év után először tesztelhet nukleáris fegyvert az Egyesült Államok

„Utasítottam a Hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg nukleáris fegyvereink tesztelését” – írta Donald Trump közvetlenül azelőtt, hogy találkozott volna Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A lépést azzal indokolta, hogy más atomhatalmak is végeznek ilyen teszteket, így az Egyesült Államoknak is szükséges a lépést tartania. Posztjában kiemelte, az Egyesült Államoknak van a legtöbb nukleáris fegyvere a világon, Oroszország a második, míg Kína „messze elmaradva” a harmadik.

Az USA 1992. szeptember 23-a óta nem hajtott végre nukleáris fegyverkísérletet. Akkor a nyugat-nevadai kísérleti területen végezték el az ország 1054. nukleáris fegyverkísérletét, Divider fedőnéven. Ez a videó maradt fent róla.

Ez a tesztterület Las Vegastól mintegy 105 kilométerre északra fekszik és ma is a kormányé. Bár múzeumként üzemel, Nemzeti Nukleáris Tudomány és Történelem Múzeuma néven, most kiadtak egy közleményt ami szerint „ha szükségesnek ítélik, a helyszínt ismét engedélyezhetik nukleáris fegyverkísérletek végrehajtására”.

(BBC)