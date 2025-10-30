Trump 7500 főre csökkenti az Egyesült Államokba befogadható menekültek számát

A Trump-kormányzat korlátozni fogja az Egyesült Államokba befogadott menekültek számát 7 500 főre, és elsőbbséget ad a fehér dél-afrikaiaknak.

A csütörtökön közzétett közleményben bejelentett intézkedés a következő pénzügyi évre vonatkozik, és óriási csökkentést jelent az előző, 125 000 fős kerethez képest, amelyet Joe Biden volt elnök vezetett be. A keretcsökkentés indokát nem közölték, de a közlemény szerint azt „humanitárius megfontolások indokolják, ami egyébként az ország érdekeivel összhangban áll”.

A közlemény szerint a 7 500 menekült befogadása „elsősorban” dél-afrikai afrikánerekre (fehér népcsoport) és „egyéb, saját hazájukban illegális vagy igazságtalan megkülönböztetés áldozataira” vonatkozik.”

Hogy miért pont a dél-afrikai fehér népcsoportot látják szívesen az Egyesült Államokban, arra talán magyarázatot adhat, hogy májusban, az Ovális Irodában Trump bírálta Dél-Afrika elnökét, Cyril Ramaphosát, és azt állította, hogy az országában a fehér gazdákat megölik és „üldözik”. A Fehér Ház egy videót is közzétett akkor, amely állításuk szerint a meggyilkolt fehér gazdák sírjait mutatta. Később kiderült, hogy a videó a 2020-as tüntetés felvételeiből származott, amelyen a keresztek a több év alatt meggyilkolt gazdákat jelképezték, de nem a konkrét sírköveik voltak.

Cyril Ramaphosa és Donald Trump. Fotó: JIM WATSON/AFP

A menekültügyi szervezetek a döntés miatt máris igazságtalansággal vádolják Trumpot. Szerintük az Egyesült Államok most lényegében bezárt más üldözött csoportok vagy azok számára, akik potenciális veszélynek vannak kitéve hazájukban, beleértve korábbi szövetségeseket is, akik az amerikai erőket támogatták Afganisztánban vagy a Közel-Keleten.

„Ez a döntés nem csupán a menekültek befogadási plafonját csökkenti” – mondta csütörtökön Krish O'Mara Vignarajah, a Global Refuge vezérigazgatója és elnöke. „Ez a morális tekintélyünket is csökkenti.”

„Olyan válság idején, amely Afganisztántól Venezuelán és Szudánon át más országokat is érint, a befogadások túlnyomó részének egyetlen csoportra való koncentrálása aláássa a program célját és hitelességét” – tette hozzá.

A dél-afrikai kormány még nem reagált a legújabb bejelentésre. (BBC)