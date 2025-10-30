Újabb három hónapra letartóztatásban maradtak a tízmilliárdos nagyságrendben adót csaló gázmaffia főkolomposai

Október 28-án lejárt a letartóztatása annak a két személynek, akiket még az év elején gyanúsítottak meg azzal, hogy főszereplői annak a tízmilliárdos nagyságrendű adócsalási ügynek, amelyet az elmúlt hónapokban több cikkben is bemutattunk. Ők azonban ezúttal sem kerültek szabadlábra, a Budai Központi Kerületi Bíróság újabb három hónappal, január 28-ig meghosszabbította a letartóztatásukat – közölte kérdésünkre a Fővárosi Törvényszék.

Az ügy ez év elején került nyilvánosságra. Az adóhatóság január végén számolt be arról, hogy egyidejűleg hetven helyszínen csaptak le, a bíróság két nappal később adott ki közleményt arról, hogy két embert letartóztattak az ügyben. A NAV szerint egy több mint száz cégből álló láncolat fiktív földgáz-kereskedelmi és egyéb kapcsolódó fiktív kereskedelmi tevékenységekkel vélhetően tízmilliárdos nagyságrendben csalt adót.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az ügyészség néhány napja arról tájékoztatott, hogy „a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásnak összesen 34 fő gyanúsítottja van”. Öt emberrel szemben költségvetést károsító bűncselekmény, míg a többiekkel szemben közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.

Mint azóta több cikkben bemutattuk, egy olyan szerteágazó hálózat volt ez, amelyben számos stróman vagy strómannak látszó személy vett részt „eldobható” cégek alapításával, külföldről áfa nélkül, sokszor csak papíron megvásárolt földgáz adójával trükköztek. Az ilyen típusú áfacsalások azon a nem túl bonyolult ötleten alapulnak, így vélhetően ez is azon alapult, hogy cégként számlázok, de nem fizetem be az áfát, az a cég viszont, akinek a számlát kiállítottam, visszaigényli azt. Mint néhány napja megírtuk, a kormány már tavaly tudhatott a hatalmas mértékű adócsalásról, ősszel törvényt is módosítottak miatta.