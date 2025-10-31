A „kulturális nemzetépítésért” fog felelni Demeter Szilárd miniszterelnöki biztosként, de Orbán még a titkárnőt is megvonta tőle

Demeter Szilárd

Gábor Áron bullshitágyúja fel van virágozva: megjelent a rendelet arról, hogy pontosan mi is lesz a feladata a közgyűjteményi központ élén csütörtökön megbukott, de Orbán miniszterelnök által teljesen azért el nem engedett Demeter Szilárdnak. (Akit a múzeumi központ élén a leginkább Tiborcz István könyveinek szerzőtársaként ismert Zsigomond Gábor vált.)

Demeter, az ismert író, zenész és utcai verekedő miniszterelnöki biztosként a „kulturális nemzetépítésért” lesz felelős, de a kinevezéséről szóló rendelet további részleteket is közöl erről. Eszerint négy nagy feladatköre lesz.

Kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját. Javaslatokat készít „a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében”. Hogy mit takar az orbáni értelemben vett nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma? A rendelet szövege alapján „az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását.” Javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén.

A messze legígéretesebb pont viszont az utolsó: Demeter „a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét, valamint javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.”

Ha mindez áltevékenységszagúnak tűnne, az nem véletlen, Orbán Viktor ugyanis pontosan beárazta Demetert, illetve a kulturális nemzetépítés fontosságát: a miniszterelnöki biztos munkáját még titkárság sem fogja segíteni.

(via 24.hu)