A lett parlament megszavazta a kilépést az Isztambuli Egyezményből

A lett parlament 56 szavazattal 32 ellenében megszavazta a kilépést a nők elleni erőszakot elítélő Isztambuli Egyezményből, az első uniós országként - írja a Politico. (Magyarország aláírta ugyan az egyezményt, de sosem ratifikálta azt.)

Az ok: a javaslat beterjesztői szerint az Egyezmény radikális feminista termék, ami a genderideológián alapul, annak ratifikációja pedig szerintük csak politikai marketing volt és semmi köze az erőszak elleni harchoz.

Figyelemreméltó, hogy a szavazás nem a jobbos-balos vagy progesszív-populista felosztást követte. Az indítványt ugyan az ellenzéki, jobboldali populista Lettország Az Első párt terjesztette be, de azt azért tudták elfogadni, mert a hármas kormánykoalíció második legnagyobb tagja, a centrista-baloldali Zöldek és Gazdák Szövetsége is támogatta.

A szavazás előtti napon ötezren tüntettek a lett parlament előtt a javaslat ellen. Ha Edgars Rinkēvičs elnök aláírja a törvényt, Lettország lesz az első uniós és összességében is csak a második ország, amely kilép az egyezményből. Az első maga Törökország volt 2021-ben.