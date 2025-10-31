Áttörte a határsorompót, úgy menekült Magyarországra egy beregszászi ügyvéd

Csütörtökön este a magyar–ukrán határ kárpátaljai oldalán fekvő Nagypalád községből egy kizárólag a nappali órákban működő kishatárátkelőn Toyotájával nagy sebességgel áttörte a sorompót, úgy hajtott át magyar területre egy beregszászi férfi. A 38 éves Pukánics Eduárdról van szó, aki neves ügyvédnek számít a felerészben magyarok lakta városban. Az esetről készült felvételt egy ungvári újságíró, Vitalij Glagola tette közzé a Telegramján.

Glagola azt írja, az autó elsodort egy határőrt, aki nem szenvedett komolyabb sérüléseket. Az újságíró szerint Pukánicsot júniusban besorozták a hadseregbe.

Elértük Pukánics Eduárdot, aki megerősítette, valóban az ő autója látható a felvételen, azt azonban tagadta, hogy az esetben bárki is megsérült volna.

Azt is elmondta, hogy most Magyarországon van, további részleteket azonban nem közölt. Kérdéseket küldtünk az ORFK-nak arról, hogy Pukániccsal mi történt azután, hogy áthajtott Magyarországra, és kért-e menedékjogot. A rendőrség egyelőre nem válaszolt a 444-nek.