DPK-tag lett a volt MSZP-elnök exmodell felesége, Rába Tímea, akit a kormánymédia korábban maszturbációs segédeszköznek nevezett

Tóbiás „Tenerife” József egykori MSZP-s elnök, pártigazgató és parlamenti képviselő felesége, az exmodell, ex-szépségkirálynő és ex-műsorvezető Rába Tímea a Facebookon jelentette be, hogy a Fidesz oldalán szállt be a kampányba azáltal, hogy belép egy digitális polgári körbe.

Rába Tímea meg is indokolta a belépését: a gyerekei felnőttek, és azt szeretné, ha olyan világban alapítanának családot amit a fideszes közösség értékei jellemeznek, amik szerinte

nyugalom, biztonság és szeretet.

Lehet, hogy erre vonatkozott Lázár János miniszter csütörtöki megjegyzése, miszerint „Átbasztak minket! (...) Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent, ha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy például szórakozik velem.”

Rába Tímea és a Fidesz nagy utat jártak be a nyugalom, a biztonság és a szeretet közös megtapasztalásáig: a kormánymédiához tartozó, azóta megszünt 888.hu 2016-ban egy közfelháborodást keltő cikkben évtizedekkel korábbi meztelen fotókat közölt róla és „maszturbációs segédeszköznek" nevezte, a házapár akkor 13 éves lányáról pedig azt írták, hogy „Isten kegyelméből édesanyja bájait és nem apja kopasz fejét örökölte".

Tóbiás Józsefről 2019-ben derült ki, hogy egy ideje Teneriféről ingázik a parlamentbe, hogy ott ellenzékből szorongassa a Fideszt.