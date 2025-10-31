Egy személyes történet '56-ról a Jeti Moziban

Az '56-os forradalom és szabadságharc alkalmából a Jeti Mozi bemutatja Pigniczky Réka Hazatérés című dokumentumfilmjét, amelyben a rendező testvérével elhunyt édesapjuk a forradalomban betöltött szerepét próbálja meg egy izgalmas nyomozásban felfejteni.

A történet úgy indul, hogy a két testvér Magyarországra szállítja édesapja hamvait, akinek utolsó kérése az volt, hogy szülőföldjén temessék el, ahova 1956-os menekülése után sosem tért vissza. Ez az utazás azonban váratlan irányt vesz, amikor a lányok rájönnek, hogy nem is tudják, hogy pontosan mit tett édesapjuk a forradalom alatt. Elvégre soha sem kérdeztek rá pontosan, és így az ő 56-os története valahol a legenda és az anekdóta között lebeg – nincs leírva sehol. Hátha meg sem történt.

50 évvel az ‘56-os forradalom után – amelyben több mint 3.000-en haltak meg és 200.000 ember elhagyta az országot – a Hazatérés végigkíséri Pigniczky László lányainak hol megrázóan, hol humorosan alakuló utazását, amint személyesen próbálják feltárni a forradalom eseményeit. A két testvérpár csupán elhunyt édesapjuk homályos anekdótáira támaszkodva és saját kíváncsiságuk által hajtva megpróbálják részletekből és foszlányokból összerakni édesapjuk szerepét abban a valószínűtlen harcban, amit Magyarország két hétig sikeresen folytatott a szovjet hatalom ellen. A testvérek a titkosszolgálati és egyéb levéltárakból, ‘56-os veteránok interjúiból, valamint történészek segítségével megpróbálják végigkövetni édesapjuk lépteit a forradalom első napjaitól, az utcai harcokon át, a Jugoszláviába való szökésig, majd az Egyesült Államokba való letelepedésig.

Pigniczky László élete számos váratlan fordulatot vesz. A kutatás végére ‘hazatérésének’ története a két lány személyes útjává is válik, hogy megértsék apjukat és azokat az eseményeket, amelyek alapvetően megváltoztatták életét és így az övéket is.

A Hazatérés című film számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. 2007-ben megkapta a Schiffer Pál-díjat és a Diákzsűri díját a 38. Magyar Filmszemlén, valamint elnyerte a Legjobb oknyomozó dokumentumfilm díját a Film.Dok Fesztiválon. 2008-ban a Dialektus Filmfesztiválon a Legjobb magyar film díját vihette haza. A filmet több nemzetközi fesztivál hivatalos versenyprogramjába is beválogatták, köztük a Seattle International Film Festival (2007), a Los Angeles Hungarian Film Week (2007) és a Lagow Film Festival (2008) rendezvényeire.

A dokumentumfilmet vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube csatornáján.

A rendezőről

Pigniczky Réka amerikai–magyar dokumentumfilm-rendező és producer, az 56Films társalapítója (2005). Korábban televíziós újságíróként dolgozott az Associated Press hírügynökségnél New Yorkban és Washington D.C.-ben, majd 2012-ig Budapesten.

Miután Réka aktívan részt vett a rendszerváltás idején zajló politikai folyamatokban, majd nemzetközi tudósítóként dolgozott az Associated Pressnél, érdeklődése fokozatosan a vizuális történetmesélés és a kreatív dokumentumfilm felé fordult. Munkásságának középpontjában az 1956-os forradalom, az emigráció, valamint a kettős identitás témái állnak. Hat korábbi filmje e történelmi és személyes kérdéseket dolgozza fel egyéni történetek és archív felvételek érzékeny ötvözésével.

A Hazatérés után a második filmje, az Inkubátor (2010) bekerült a 2010-ben Magyarországon bemutatott 25 legjobb film közé, és jelentős hatással volt a diaszpórában élő magyarságról folytatott társadalmi párbeszédre.

Egyéb alkotásai:

Kaláka: A Kárpátoktól a Karib-tengerig (2024)

56/Z (2023)

Memory Project 1956/2021 (2021)

Lövészek (2017)

Megmaradni (2012)

Hudec László – Shanghai magyar építésze (2010)

Réka társalapítója és rendezője a Memory Project: Visual History Archive-nak (2015), amely több mint 150 életútinterjút tartalmaz a második világháború és az 1956-os forradalom menekültjeivel.

Tanulmányait a Columbia Egyetemen (New York) végezte, ahol nemzetközi kapcsolatok és dokumentumfilm-készítés szakon szerzett mesterfokozatot. Ezt megelőzően politológiát tanult a Kaliforniai Egyetem San Diego-i kampuszán (1992), valamint a Közép-európai Egyetemen, Budapesten (1995).

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.