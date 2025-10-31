Egyiptomba utazik Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Az MTI híre szerint a kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

A magyar miniszterelnök már többször járt Egyiptomban, legutóbb a közel-keleti békecsúcs miatt járt Sarm es-Sejkben, ahova Donald Trump hívta meg őt. Előtte 2023 március elején volt Egyiptomban, ekkor együttműködési megállapodásokat írt alá. Ez volt az az ominózus utazása, amikor Egyiptomból a honvédségi gép Toszkánába vitte Orbánt, majd pénteken Firenzében, szombaton pedig Velencében fotózták le. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az eset kapcsán hűtlen kezelés miatt tett feljelentést, mivel nemcsak hivatalos, hanem magáncélra is használta a honvédségi gépet. Az ügyészség szerint azonban nem történt bűncselekmény.