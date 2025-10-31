Falusi öregek vs. városi fiatalok és középkorúak: felmérték, kik vonultak a Békemeneten és a Tisza eseményén

A Békemeneten sokkal több öreg, falusi és csak általános iskolai végzettségű vett részt, diplomásból viszont kevesebb, fiatalból pedig sokkal kevesebb, mint a Magyar Péter-féle Nemzeti Meneten, ahol a felsőfokú végzettségűek aránya nagyobb volt az érettségizettekénél. Előbbi résztvevőinek jó harmada, utóbbi vonulóinak kicsivel több mint a fele volt budapesti. Ami közös volt bennük, az a férfitöbbség. Többek között ezek derültek ki az ELTE Társadalomtudományi Központ Politikatudományi Kutatóintézete által a helyszínen készített kutatás gyorsjelentéséből.

A Békemenet vonulóinak 62, míg a Nemzeti Menet résztvevőinek 58 százaléka volt férfi. A kor szerinti megoszlás két fontos kategóriában gyökeresen eltérő volt: a Békemeneten megjelenteknek csak 11 százaléka volt 35 év alatt, míg a Tisza rendezvényén arányait tekintve háromszor ennyi, 34 százaléknyi fiatal gyalogolt. A 36-60 éves középkategóriában hasonló értékek jöttek ki :41 százalék a 47-tel szemben. A Békemeneten talpalóknak viszont 48 százaléka volt idősebb 61 évesnél, míg a Tisza-szimpatizánsoknak csak 19 százaléka.

Az iskolai végzettséget tekintve nem voltak ennyire markáns különbségek, de a trend azért itt is világos volt: a Tisza menetén több volt a felsőfokú végzettségű - 48 százalék a 37-tel szemben - viszont valamivel kevesebb az érettségizett - 45 százalék vs. 51 százalék. A legnagyobb eltérés az alapfokú végzettségűeknél volt. Belőlük arányában közel kétszer annyi vett részt a Békemeneten mint a Nemzetin (12 százalék a 7 százalékkal szemben).

A lakhely szerinti megoszlás is markánsan eltérő mintázatokat mutatott. A két meneten szinte ugyanolyan arányban vettek részt vidéki nagyvárosi lakosok (Békemenet: 15 százalék, Nemzeti: 14 százalék), illetve kisvárosiak (29 százalék a 26 százalékkal szemben. Hatalmas volt viszont az eltérés a falusiakat illetően - feltehetően nem függetlenül attól, hogy a tiszásokat nem utaztatták ingyen buszokkal: a Békemenet vonulóinak 21 százaléka jött községből, a Nemzeti résztvevőinek csak 6 százaléka. A budapesti lakosok aránya a Békemeneten mindeközben 35 százalék volt a Nemzeti Menet 54 százalékával szemben.

Pár érdekesebb adat még:

egészen sok kézilabdásférj és focistafeleség, vagyis a politika iránt saját bevallása szerint egyáltalán vagy inkább nem érdeklődő ember vett részt: a Bémeneten 9, a Nemzetin 8 százalék.

jelentősen csökkent a békemenetelő diplomások aránya az előző választás előtt, 2022. márciusában tartott menethez képest, amivel egy időben akkor is tartottak ellenzéki megmozdulást. Akkor a résztvevők 51 százaléka volt felsőfokú végzettségű, most már csak 37.

Hogy miben különbözött a tiszás esemény közönsége a korábbi, Tisza előtti ellenzéki megmozdulásokéitól? A 2021-es összellenzéki megmozdulásssal összevetve most kevesebb volt a budapesti és több a vidéki városi lakos, több a hatvanévesnél fiatalabb és a középfokú végzettségű.

(via Telex)