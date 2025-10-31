Így nézett ki a nagykállói közmeghallgatáson cigányviccc miatt kitört viperás tömegverekedés

Lehet, hogy máshol közepesen unalmas műfaj a közmeghallgatás, de nem Nagykállóban. A 9500 lakosú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisváros polgármesteri hivatalában ugyanis csütörtökön tömegverekedés tört ki az esemény végén. Közben még egy vipera is előkerült.

A verekedés előzménye az volt, hogy a korábban MDF-es és fideszes, most éppen független polgármestert támogató frakcióban ülő Jónás Sándor független helyi képviselő október 27-én cigányviccet posztolt a Facebookjára, amit sokan zokon vettek. Jónás másnap nyilvánosan bocsánatot kért és leszedte a bejegyzését, Juhász Zoltán polgármester pedig arról posztolt, hogy „városunkban minden ember egyenlő, származásától, vallásától vagy társadalmi helyzetétől függetlenül. A humor és a szabad vélemény fontos, de nem szabad, hogy bántó legyen másokra nézve! A közösségi együttélés alapja a kölcsönös tisztelet és a párbeszéd, nem pedig a megosztó vagy bántó kijelentések."

A közmeghallgatás végén - amin sok roma is megjelent az előzmények miatt - előkerült ez a téma. A 24.hu cikke szerint „A verekedés előtt a hallgatóságból többen kifogásolták, hogy a képviselő posztja kommentáradatot generált, amelyben az egyik helyi romát többek között drogkereskedőnek titulálták.”

Juhász polármester élőben is csillapítani próbálta a hangulatot és éppen arról beszélt, hogy „a cigányság nem elvetemült Nagykállóban, mert az elmúlt 10-15 év alatt sokat javultunk”, amikor a hallgatóság soraiból felállt egy magas férfi és azt kiabálta valamelyik mögötte ülőnek, hogy

„Kinek az arcát fogod leszakítani?"

Szó szót követett - a legjobb volt a kutya vagy - te vagy a kutya pengeváltás - majd a felháborosdott romák közül valaki megütötte a férfit, aztán a felek egymásnak estek, a férfi előbb földre került, majd felállt, hogy később viperával hadonásszon.