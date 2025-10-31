Ki a debilebb? verseny: a NASA vezetője posztban bizonygatta Kim Kardashiannak, hogy tényleg volt holdraszállás

Kim Kardashian és exférje, Kanye West. Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP

Komoly szellemi párbajt vívott az interneten a NASA-t Trump elnök kinevezetttjeként vezető és közben a közlekedési miniszteri posztit is betöltő Sean Duffy és Kim Kardashian valóságsósztár.

Sean Duffy

Utóbbi ugyanis a családjáról elnevezett sorozat, a The Kardashians legfrissebb epizódjában bevallotta, hogy összeesküvéselmélet-hívő, és nem hiszi el, hogy az amerikai űrhajósok 1969-ben tényleg elérték a Holdat. Ebben önmagában nem lett volna semmi furcsa, az azonban keltett némi figyelmet, hogy a NASA-t vezető Dean Duffy kiposztolta az X-re az erről szóló rövid videót, betagelte Kardashiant, majd a mellé írt szövegben azt bizonygatta neki, hogy igenis jártak a Holdon, nem is egyszer, hanem hatszor is. Sőt ami még ennél is jobb - írta Duffy - a NASA Artemis missziója Donald Trump irányításával tér vissza a Holdra.

Ha meglepne, hogy egy tudós űrkutató miért áll le vitázni egy százszor megcáfolt idiotizmusról egy trash-tévéssel, erre pont van válasz. Trump elnök ugyanis nem tudóst, hanem egy professzionális favágóversenyzőből lett egykori valóságsósztárt nevezett ki Duffy személyében a NASA élére. Duffy a favágás után egyébként jogot végzett, majd republikánus politikus lett belőle.