Konferencialiga-döntőt rendezne Budapesten az MLSZ

EL-döntőnek már adott otthont 2023-ban Budapest és a Puskás Aréna, 2026-ban a BL-döntő helyszíne lesz a magyar főváros, így már csak a konferencialiga döntője hiányzik a sorból. Az MLSZ ezért beadta a rendezésre irányuló pályázatát a 2028-as és a 2029-es évekre.

A 2028-as finálé megrendezésére Magyarországon kívül Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) jelentkezett, a 2029-es döntőre ugyanezen négy ország mellett Finnország (Helsinki) pályázik.

A pályázatokat 2026. június 10-ig kell beadni, döntés pedig majd csak 2026 szeptemberében születik. A legutóbbi konferencialiga-döntőt Wroclawban nyerte meg a Chelsea, miután 4:1-re megverte a sevillai Betist. (Blikk)