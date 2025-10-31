Lázár János: „Varga Judit, ahol van, ott általában baj szokott történni”

Lázár János, építési és közlekedési miniszter nem finomkodott, amikor megkérdezték, mi a véleménye arról, hogy Varga Judit a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke lett.

„Szegény gyerekek, ezt tudom mondani. Reméljük, nem lesz még egy kegyelmi ügy”, monda Lázár a Blikknek a csütörtök esti békéscsabai Lázárinfó után. Majd a Telex szerint hozzátette: „Varga Judit, ahol van, ott általában baj szokott történni”.

Az elmúlt hetekben merült fel Varga Judit visszatérése a közéletbe, amiről Lázárnak az a véleménye, hogy Varga a kegyelmi ügy után nem vállalhat vezető szerepet a politikában.

A héten derült ki, hogy Varga Judit lett a kormányközeli, Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke. A program célja a gyerekek lelki stabilitásának, ellenállóképességének fejlesztése, valamint megküzdési stratégiák tanítása. Az interaktív, szakmai vezetésű programsorozatban a fiatalok szűrőkamionokban vehetnek részt pszichodráma foglalkozásokon, valamint az érzelmi intelligenciát és empátiát fejlesztő kérdésekkel, feladatokkal találkozhatnak. Az október 14-én indult programról, amely „minden ízében propaganda”, itt írtunk részletesen.