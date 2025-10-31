Leállt a teljes vasúti közlekedés Szerbiában bombariadó miatt

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában – derül ki a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz közleményéből.

Eszerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

Nem ez az első teljes leállást okozó bombariadó idén az országban, március 14-én ugyanebből az okból állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.

A Szabad Magyar Szó azt írja, nem közölték, hogy a forgalom szüneteltetése meddig tarthat. Azt is írják, hogy eddig minden alkalommal kiderült, hogy ezek a bejelentések hamisak voltak, és a Belügyminisztérium soha nem tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy bárkit is letartóztattak volna a bombariadókról szóló hamis bejelentések miatt. (via MTI)