Magyar Péter választási etikai kódex aláírását kéri a pártok vezetőitől

Magyar Péter azt a javasolja, hogy a választáson induló minden párt vezetője írjon alá egy, „a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot”.

A Tisza Párt elnöke azt is rögtön egyértelművé tette, hogy amely párt politikusai nem csatlakoznak a tisztességes választás minimumfeltételeit garantáló etikai kódexhez, „azokról mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni”.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar arra is felszólította a pártvezetőket, hogy november 10-ig írják alá a nyilatkozatot, aztán a Tisza nevében arra kérte a választópolgárokat, hogy ne támogassanak olyan pártot, amely nem írja alá a nyilatkozatot.

A párt által javasolt választási nyilatkozat, vagyis etikai kódex pontjai változtatás nélkül:

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat. Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről. Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából. Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat. Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot. Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját. Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz.

Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet. Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is. Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt. Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel. Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait. Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

