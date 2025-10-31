Orbán Amerika kapitányként, Szijjártó Pókemberként, Lázár Vasemberként harangozza be az amerikai látogatást

November 7-én Washingtonban tárgyal Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel, és ahogy azt a pénteki közrádiós interjúból megtudhattuk, nagy delegációval érkezik a magyar kormány. Szijjártó Péter külügyminiszter TikTok-oldalán meg is jelent egy fiatalos, mesterséges intelligenciával készült videó, amiben Orbán Viktor Amerika kapitányként – magyar címeres pajzzsal!! –, Szijjártó Pókemberként, Lázár János pedig Vasemberként ugrál trendi zenére.
A felirat hozzá pedig: „JÖVÜNK🇭🇺🇺🇸” Azt nem tudni, hogy mindenki maga választotta-e ki a saját marveles szuperhősét, vagy Szijjártó kommunikációs csapata döntött.
Ahogy azt írtuk is, a Fidesz debilként kezeli a választókat a mesterséges intelligenciával készült videókkal, a választási kampányban pedig sorra jöhetnek a valóságosnak ható AI-videók ez ellenfél lejáratására. A 444-nek Döbrentey Dániel jogász, a TASZ munkatársa arról beszélt, bár ez egy egészen új terület, nincsen jogi gyakorlat, de határok azért vannak.
Pontos időpontot akkor mondanak, ha véglegesítették a tárgyalás tematikáját.
A közrádióban a miniszterelnök arról is beszélt, hogy meg kell értetnie az amerikaiakkal, hogy mi ki vagyunk szolgáltatva az orosz energiahordozóknak.
Olcsó poénok és egybites üzenetek végtelen mennyiségű erőforrásból, amikkel teleszemetelik az életünket. De kinek szólnak ezek a kamuvideók?
Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.