Orbán Amerika kapitányként, Szijjártó Pókemberként, Lázár Vasemberként harangozza be az amerikai látogatást

agybaj
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

November 7-én Washingtonban tárgyal Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel, és ahogy azt a pénteki közrádiós interjúból megtudhattuk, nagy delegációval érkezik a magyar kormány. Szijjártó Péter külügyminiszter TikTok-oldalán meg is jelent egy fiatalos, mesterséges intelligenciával készült videó, amiben Orbán Viktor Amerika kapitányként – magyar címeres pajzzsal!! –, Szijjártó Pókemberként, Lázár János pedig Vasemberként ugrál trendi zenére.


Fotó: Szijjártó Péter/TikTok

A felirat hozzá pedig: „JÖVÜNK🇭🇺🇺🇸” Azt nem tudni, hogy mindenki maga választotta-e ki a saját marveles szuperhősét, vagy Szijjártó kommunikációs csapata döntött.

Ahogy azt írtuk is, a Fidesz debilként kezeli a választókat a mesterséges intelligenciával készült videókkal, a választási kampányban pedig sorra jöhetnek a valóságosnak ható AI-videók ez ellenfél lejáratására. A 444-nek Döbrentey Dániel jogász, a TASZ munkatársa arról beszélt, bár ez egy egészen új terület, nincsen jogi gyakorlat, de határok azért vannak.

Forrás
agybaj fidesz mi pókember vasember mesterséges intelligencia tiktok washington ai Szijjártó Péter orbán viktor bosszúállók marvel Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor hamarosan találkozik Donald Trumppal

Pontos időpontot akkor mondanak, ha véglegesítették a tárgyalás tematikáját.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán szerint Európa és Ukrajna akar háborút, az oroszok már elfogadnák a tűzszünetet vagy békét

A közrádióban a miniszterelnök arról is beszélt, hogy meg kell értetnie az amerikaiakkal, hogy mi ki vagyunk szolgáltatva az orosz energiahordozóknak.

Benics Márk
POLITIKA

A mesterséges intelligenciával támadó Fidesz debilként kezeli a választókat

Olcsó poénok és egybites üzenetek végtelen mennyiségű erőforrásból, amikkel teleszemetelik az életünket. De kinek szólnak ezek a kamuvideók?

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Mire a bíróság elé kerülne az ügy, rég beégett az emberek agyába, hogy az AI-Magyar Péter a nyugdíjadóról magyaráz

Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.

Windisch Judit
POLITIKA