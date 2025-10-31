Orbán szerint Európa és Ukrajna akar háborút, az oroszok már elfogadnák a tűzszünetet vagy békét

„Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai” – kezdte szokásos péntek reggeli interjúját Orbán Viktor a közrádióban, majd rögtön rá is tért a világpolitikai helyzet elemzésére.

Azt mondta, nagy tanulmányok az első vagy a második világháborúhoz hasonlítják a mostani helyzetet. Szerinte előbbi érvényes, akkor senki sem akart nagy európai háborút, mégis beleszédelegtek egy olyan helyzetbe, ahonnan nem volt visszaút. Azt mondta, az európai vezetők nem érzékelik azt, hogy a tűzzel játszanak. „Európa kótyagosan kóvályog egy helyzet felé, ami közvetlen háborús veszélyt jelent”.

„Mennyi realitása van a békéről beszélni?” - kérdezték a miniszterelnöktől. „Ma sokkal jobb a helyzet, mint volt”. Azt mondta, most csak az európaiak és az ukránok akarnak háborút, az amerikaiak a béke oldalán vannak, és az oroszok is eljutottak oda, hogy bizonyos – ismert – feltételekkel hajlandók békét vagy tűzszünetet elfogadni.

(Ennek azért ellentmond a péntek reggeli hír, miszerint az oroszok követelései miatt kaszálták el a budapesti békecsúcsot.) Az ukránok továbbra is honvédő háborút vívnak, ők nem akarnak békét kötni, ami érthető, de nekünk nem kedvező fejlemény – mondta. Az EU pedig finanszírozza a háborút, holott annak nincsen katonai megoldása. Úgy véli, téved, aki katonai győzelemben reménykedik – legyen szó az oroszokról, akik Ukrajna teljes legázolásában bíznak, vagy az ukránokról, akik visszaszereznék az összes elfoglalt területet.

A legfontosabb tételmondat szerinte: aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja. Sőt, egyben az adóemelést és a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást is támogatja, mert Brüsszelnek nincsen pénze. Arra kell törekedni, hogy a békepárti amerikaiak kerüljenek ki győztesen a helyzetből. Fontos ebből a szempontból a Vatikán, ami „a béke spirituális szellemi központja”. A XIV. Leóval való találkozásáról annyit mondott: a „Szentatya megerősített bennünket, hogy jó pályán vagyunk”.

A Trumppal való jövő heti találkozását is felhozta, régóta próbálja ezt összehozni, de nem úgy van, hogy csak úgy összeugrunk. „Én még csak össszeugranék, de az amerikai elnök nem ér rá”, szóval ennek komolynak kell lennie. Azt mondta, szinte magyar napot csinálunk Washingtonban, nagy delegációval megyünk, és akár gazdasági együttműködési csomagot is aláírhatunk. Itt a riporter rákérdezett az energiaellátásra, az amerikaiak ugyanis elvárják, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról. Orbán állítása szerint hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikai maguk elé tudják képzelni a közép-európai térképet. Meg kell győznöm az amerikaiakat arról, hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengerünk, mi ki vagyunk szolgáltatva a szállítási útvonalaknak, mondta, hozzátéve, hogy meg kell értetni velük a nehézségeinket, hogy kivételeket engedjenek az oroszokat sújtó szankciók alól.

Végezetül a stagnáló gazdasági helyzet kapcsán arról beszélt: „Egyébként nő a magyar gazdaság, 0,6 százalék, valami lesz azért”. Akárcsak Nagy Márton – aki előtt meg kell emelni a kalapot –, Orbán is az EU-t és a háborút hibáztatta a növekedés elmaradásáért. A gazdasági adatokról azt írtuk, azokat zokszó nélkül lehet csalódást keltőnek nevezni, és nemcsak azért, mert elmaradt az Orbánék által várt repülőrajt és fantasztikus év. Azért is, mert láthatóan a gazdaság képtelen kijönni az évek óta tartó stagnálásból, a 0,6 százalékos növekedés is sokkal inkább a bázishatásnak, vagyis a gyenge előző évi teljesítménynek köszönhető.