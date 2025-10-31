Orbán Viktor, a vizionárius esete a kiábrándító valósággal

Napra pontosan kilenc hónappal ezelőtt, január 31-én emlékezetes rádiónyilatkozatot tett Orbán Viktor, amiben elmagyarázta, hogy miért beszélt ő 2025-ös repülőrajtról és fantasztikus évről decemberben. Ebben az úgymond közrádióban adott úgymond interjúban többek között azt mondta:

„amikor én arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, meg fantasztikus év lesz, akkor én tudtam, hogy hányadán állunk, tehát én nem lutrira mentem, vagy nem lottón fogadtam, hanem ismertem ezeket a számokat és folyamatokat.”

Az egészet az amerikai elnökválasztás eredményéből vezette le, talán nem elhanyagolható naivitással. Azt mondta ugyanis: „Trump győzelme mégiscsak azt jelenti, hogy a háborús szakasznak biztosan vége lesz, és egy békekorszak következik... ez az amerikai hátszél dagasztani fogja a magyar vitorlákat is a gazdaságban”. Azt ugyanakkor külön kiemelte, hogy nem egyenletes lesz a gazdasági gyorsulás, ahogy fogalmazott:

„az igazi, komoly tempónövekedés a harmadik és a negyedik negyedévben lesz”,

de hozzátette: „már szép lesz az előző évekhez képest különösen az első negyedév meg a második is”.

Eltelt kilenc hónap, és ma már tudjuk, hogy az „igazi, komoly tempónövekedésből” és a különösen szép első negyedévből ez lett:

