Üdv a koraőszi melegben! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Mire a bíróság elé kerülne az ügy, rég beégett az emberek agyába, hogy az AI-Magyar Péter a nyugdíjadóról magyaráz: hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat, a választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.

Fotó: Orbán Balázs

A Kormányinfón – amin ezúttal sem kérdezhettünk –, kiderült, hogy Orbán jövő pénteken találkozik Trumppal.

Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke: a Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – úgy tűnik, a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki. A bicskei gyermekotthon igazgatójának egyik áldozata szerint szégyen, hogy a kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet.

A Direkt36 szerint Rogánt és Habonyt hibáztatta Orbán, hogy nem találnak fogást Magyar Péteren.

Zebegényben a polgármester betiltotta a családi tökfaragást, mert a „haláltökök” veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére.

Demeter Szilárd távozik a Közgyűjteményi Központ éléről, és a Nemzeti Múzeum főigazgatója, Tiborcz István szerzőtársa lehet az utódja.

Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben.

Magyar bejelentette, hogy Hegedűs Zsolt lenne a Tisza egészségügyi minisztere, és Orbán szerint hogy lesz 14. havi nyugdíj.

GAZDASÁG

Ahogy arra április 1-én számítottunk, a gazdaság a 3. negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest: a 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest, és a 3. negyedévben éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés, ami csupán 0,2 százalékos az első 9 hónapban. Akkora a gazdasági pangás, hogy a KSH szó szerint ugyanúgy magyarázta a GDP-jelentést, mint három hónapja. Nagy Mártonék szerint az EU meg a háború miatt pang a magyar gazdaság, másokat mégsem viseli meg annyira az EU-s baklövések.

Fotó: Németh Dániel/444

Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől, és az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem 20 milliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.

Hadházy Ákos kezdeményezte Hatvanpuszta műemléki védettségének eltörlését, szerinte ugyanis Orbán apja nem műemléki felújítást végzett a majorságban, hanem a három védett épület közül kettőt teljesen lebontott.

Karácsony Gergely egy Gerendaitól kapott levélre és a frakciók nyilatkozataira hivatkozva úgy véli, elhárult az akadály a jövő évi Sziget elől.

Orbán nem zárta ki, hogy külső támadás miatt keletkezett a tűz a százhalombattai finomítóban.

„A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Strabagnak átcseszni Orbán Viktort, a kormányt és engem” – mondta Lázár János.

Csak Vitézyék és a Tisza támogatta volna a kötényes fürdés visszaállítását a Rudasban, így a javaslat nem ment át.

Eltűnhet a magyar krumpli.

KÜLFÖLD

Trump és Hszi Csin-ping megállapodott a kereskedelmi háború felfüggesztéséről: vámcsökkentés és az exportkorlátozások felfüggesztése jöhet a koreai csúcstalálkozó után.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz – a magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.

Egy jelentés szerint az orosz hadsereg vezetői kínozzák és kivégzik azokat a katonákat, akik megtagadják a harcot Ukrajnában, és vannak olyan katonák, akiket gladiátorokként harcoltatnak egy gödörben.

Hilarion metropolita az FSZB központjában holl.

Több mint 30 év után először tesztelhet nukleáris fegyvert az USA.

Eladja külföldi érdekeltségeit a szankciók miatt a Lukoil, de a vevőt is Putyin-közelinek mondták Washingtonban.

Trump 7500 főre csökkenti az USA-ba befogadható menekültek számát.