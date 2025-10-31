Pangunk

reggel 4
Üdv a koraőszi melegben! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.

BELFÖLD

Mire a bíróság elé kerülne az ügy, rég beégett az emberek agyába, hogy az AI-Magyar Péter a nyugdíjadóról magyaráz: hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat, a választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.

Fotó: Orbán Balázs

A Kormányinfón – amin ezúttal sem kérdezhettünk –, kiderült, hogy Orbán jövő pénteken találkozik Trumppal.

Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke: a Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – úgy tűnik, a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki. A bicskei gyermekotthon igazgatójának egyik áldozata szerint szégyen, hogy a kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet.

  • A Direkt36 szerint Rogánt és Habonyt hibáztatta Orbán, hogy nem találnak fogást Magyar Péteren.
  • Zebegényben a polgármester betiltotta a családi tökfaragást, mert a „haláltökök” veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére.
  • Demeter Szilárd távozik a Közgyűjteményi Központ éléről, és a Nemzeti Múzeum főigazgatója, Tiborcz István szerzőtársa lehet az utódja.
  • Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben.

Magyar bejelentette, hogy Hegedűs Zsolt lenne a Tisza egészségügyi minisztere, és Orbán szerint hogy lesz 14. havi nyugdíj.

GAZDASÁG

Ahogy arra április 1-én számítottunk, a gazdaság a 3. negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest: a 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest, és a 3. negyedévben éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés, ami csupán 0,2 százalékos az első 9 hónapban. Akkora a gazdasági pangás, hogy a KSH szó szerint ugyanúgy magyarázta a GDP-jelentést, mint három hónapja. Nagy Mártonék szerint az EU meg a háború miatt pang a magyar gazdaság, másokat mégsem viseli meg annyira az EU-s baklövések.

Fotó: Németh Dániel/444

Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől, és az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem 20 milliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.

Hadházy Ákos kezdeményezte Hatvanpuszta műemléki védettségének eltörlését, szerinte ugyanis Orbán apja nem műemléki felújítást végzett a majorságban, hanem a három védett épület közül kettőt teljesen lebontott.

  • Karácsony Gergely egy Gerendaitól kapott levélre és a frakciók nyilatkozataira hivatkozva úgy véli, elhárult az akadály a jövő évi Sziget elől.
  • Orbán nem zárta ki, hogy külső támadás miatt keletkezett a tűz a százhalombattai finomítóban.
  • „A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Strabagnak átcseszni Orbán Viktort, a kormányt és engem” – mondta Lázár János.
  • Csak Vitézyék és a Tisza támogatta volna a kötényes fürdés visszaállítását a Rudasban, így a javaslat nem ment át.
  • Eltűnhet a magyar krumpli.

KÜLFÖLD

Trump és Hszi Csin-ping megállapodott a kereskedelmi háború felfüggesztéséről: vámcsökkentés és az exportkorlátozások felfüggesztése jöhet a koreai csúcstalálkozó után.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz – a magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.

Egy jelentés szerint az orosz hadsereg vezetői kínozzák és kivégzik azokat a katonákat, akik megtagadják a harcot Ukrajnában, és vannak olyan katonák, akiket gladiátorokként harcoltatnak egy gödörben.

  • Hilarion metropolita az FSZB központjában holl.
  • Több mint 30 év után először tesztelhet nukleáris fegyvert az USA.
  • Eladja külföldi érdekeltségeit a szankciók miatt a Lukoil, de a vevőt is Putyin-közelinek mondták Washingtonban.
  • Trump 7500 főre csökkenti az USA-ba befogadható menekültek számát.

És volt Tyúkól is.

Kapcsolódó cikkek

Egész hétvégén meleg lesz

Hétfőig tart a vénasszonyok nyara.

Kaufmann Balázs
időjárás

Mire a bíróság elé kerülne az ügy, rég beégett az emberek agyába, hogy az AI-Magyar Péter a nyugdíjadóról magyaráz

Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.

Windisch Judit
POLITIKA

Hallotta? Olcsóbb lesz a marhafelsál

Orbán jövő pénteken találkozik Trumppal, az Ovális irodában sajtótájékoztató is lesz. Még nem tudni, mi robbant a százhalombattai olajfinomítóban.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A Nemzeti Mentál Pajzs Program „minden ízében propaganda”

Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke. A Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – a szakemberek szerint pedig úgy tűnik, hogy a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki.

Fődi Kitti
belföld

Pop Mert: Szégyen, hogy Magyarországon egy kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet

A bicskei gyermekotthon igazgatójának egyik áldozata nyílt levelet írt a közéletbe visszatérő Varga Juditnak.

Fődi Kitti
belföld

Direkt36: Rogánt és Habonyt hibáztatta Orbán, hogy nem találnak fogást Magyar Péteren

A kormány belső mérései is komoly Tisza-előnyt mutattak a lap forrásai szerint.

Kolozsi Ádám
belföld

Zebegényben a polgármester betiltotta a családi tökfaragást, mert a „haláltökök” veszélyesek a gyerekek lelki fejlődésére

„Zebegény nem Halloween-falu, és nem is lesz az. Ez a mi rendünk, a mi Zebegényünk” - deklarálta Ferenczy Ernő, és betiltotta a délutáni közösségi programot.

Kolozsi Ádám
belföld

Demeter Szilárd távozik a Közgyűjteményi Központ éléről

A Nemzeti Múzeum főigazgatója, Tiborcz István szerzőtársa lehet az utódja.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Pofátlanul egyszerűen lett állami pénzből mindenkinek osztogatott fideszes pártpropaganda a XV. kerületben

Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Magyar Péter bejelentette, hogy Hegedűs Zsolt lenne a Tisza egészségügyi minisztere

Az ortopéd főorvos a Tisza júliusi nagykanizsai kongresszusán szerepelt először nyilvánosan.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán: Eldöntöttük, hogy lesz 14. havi nyugdíj

De az intézkedés bevezetési rendjén még dolgoznak.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Ezt tegyük el egy humorosba, írtuk fél éve egy Nagy Márton-jóslatról, amiről ma kiderült, hogy bejött-e

A gazdasági csúcsminiszter stílusosan április 1-jén mondott egy számot, hogy mennyivel nő a GDP a harmadik negyedévben.

Haász János
gazdaság

Újabb pocsék adat érkezett, nyáron ismét leállt a magyar gazdaság

A harmadik negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest. A 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest. Éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés a harmadik negyedévben, és csupán 0,2 százalékos az első kilenc hónapban.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

Akkora a gazdasági pangás, hogy a KSH szó szerint ugyanúgy magyarázta a GDP-jelentést, mint három hónapja

Az elemzők szerint ismét csalódást keltő adat érkezett a magyar gazdaságról, de a legrosszabbat sikerült elkerülni.

Haász János
gazdaság

Nagy Mártonék szerint az EU meg a háború miatt pang a magyar gazdaság, másokat mégsem viselnek meg annyira az uniós baklövések

A harmadik negyedéves GDP-adattal rendelkező 15 tagállam rangsorában Magyarország a sereghajtók között van.

Székely Sarolta
gazdaság

A NER-milliárdos kellett hozzá, hogy a Fidesz rájöjjön, baj van a saját lakástörvényével

Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől. Az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem húszmilliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Kezdeményezte Hatvanpuszta műemléki védettségének eltörlését Hadházy Ákos

Szerinte a miniszterelnök apja nem műemléki felújítást végzett a majorságban, hanem a három védett épület közül kettőt teljesen lebontott.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Karácsony egy Gerendaitól kapott levélre és a frakciók nyilatkozataira hivatkozva úgy véli, elhárult az akadály a jövő évi Sziget elől

Legalábbis a főpolgármester szerint a jövő évi fesztivál szervezése elkezdődhet.

Windisch Judit, Fődi Kitti
POLITIKA

Orbán nem zárta ki, hogy külső támadás miatt keletkezett a tűz a százhalombattai finomítóban

A nyomozás még zajlik, a MOL korábban kizárta a külső tényezőt.

Kolozsi Ádám
belföld

Lázár János: A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Strabagnak átcseszni Orbán Viktort, a kormányt és engem

Szerinte azért nem készült el a megsüllyedt M30-as autópálya, mert a Strabag átbaszta a kormányt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Rudas: csak Vitézyék és a Tisza támogatta volna a kötényes fürdés visszaállítását, ami így nem ment át

Marad a szűkített idősáv.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Eltűnhet a magyar krumpli

Budapest kertes övezeteiben például 25 éve még 2-300 hektáron termesztették, ma gyakorlatilag sehol. Az ipari termelés is veszélyben van az ország más területein.

Kaufmann Balázs
környezetvédelem

Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping a kereskedelmi háború felfüggesztéséről

Vámcsökkentés és az exportkorlátozások felfüggesztése jöhet a koreai csúcstalálkozó után.

Kolozsi Ádám
külföld

Csúnyán elszámolta magát Wilders, a pozitív üzenetekkel kampányoló D66 alakíthat kormányt Hollandiában

Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz. A magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.

Inkei Bence
külföld

Egy jelentés szerint az orosz hadsereg vezetői kínozzák és kivégzik azokat a katonákat, akik megtagadják a harcot Ukrajnában

Vannak olyan katonák, akiket gladiátorokként harcoltatnak egy gödörben.

Fődi Kitti
háború
Videó

Hilarion metropolita az FSZB központjában lőgyakorlatozik egy most előkerült videón

Kirill pátriárka egykori helyettese, Semjén Zsolt ismerőse nem éppen papi színben tűnik fel a videón.

Fődi Kitti
külföld

Több mint harminc év után először tesztelhet nukleáris fegyvert az Egyesült Államok

Donald Trump közvetlenül azelőtt adott erre utasítást, hogy találkozott a kínai elnökkel.

Kaufmann Balázs
külföld

Eladja külföldi érdekeltségeit a szankciók miatt a Lukoil, de a vevőt is Putyin-közelinek mondták Washingtonban

Három héten belül élesednek a szankciók, amiket Orbán Viktor is meg akar kerülni.

Kolozsi Ádám
gazdaság

Trump 7500 főre csökkenti az Egyesült Államokba befogadható menekültek számát

Biden idején ez a keret 125 ezer fő volt.

Fődi Kitti
külföld

Tyúkól#54: Ha nő vagy, idén már szimbolikusan ingyen dolgozol

Jöhet ebben változás? És ha igen, mi kell hozzá? Kell-e egyáltalán tudnunk, mennyit keres a másik? Eheti podcastunkban az egyenlő bérezés napját járjuk körül.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast