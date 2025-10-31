Üdv a koraőszi melegben! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Mire a bíróság elé kerülne az ügy, rég beégett az emberek agyába, hogy az AI-Magyar Péter a nyugdíjadóról magyaráz: hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat, a választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.
A Kormányinfón – amin ezúttal sem kérdezhettünk –, kiderült, hogy Orbán jövő pénteken találkozik Trumppal.
Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke: a Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – úgy tűnik, a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki. A bicskei gyermekotthon igazgatójának egyik áldozata szerint szégyen, hogy a kegyelmi botrány után valaki újra gyerekek ügyeinek közelébe kerülhet.
Magyar bejelentette, hogy Hegedűs Zsolt lenne a Tisza egészségügyi minisztere, és Orbán szerint hogy lesz 14. havi nyugdíj.
Ahogy arra április 1-én számítottunk, a gazdaság a 3. negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest: a 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest, és a 3. negyedévben éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés, ami csupán 0,2 százalékos az első 9 hónapban. Akkora a gazdasági pangás, hogy a KSH szó szerint ugyanúgy magyarázta a GDP-jelentést, mint három hónapja. Nagy Mártonék szerint az EU meg a háború miatt pang a magyar gazdaság, másokat mégsem viseli meg annyira az EU-s baklövések.
Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől, és az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem 20 milliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.
Hadházy Ákos kezdeményezte Hatvanpuszta műemléki védettségének eltörlését, szerinte ugyanis Orbán apja nem műemléki felújítást végzett a majorságban, hanem a három védett épület közül kettőt teljesen lebontott.
Trump és Hszi Csin-ping megállapodott a kereskedelmi háború felfüggesztéséről: vámcsökkentés és az exportkorlátozások felfüggesztése jöhet a koreai csúcstalálkozó után.
Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz – a magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.
Egy jelentés szerint az orosz hadsereg vezetői kínozzák és kivégzik azokat a katonákat, akik megtagadják a harcot Ukrajnában, és vannak olyan katonák, akiket gladiátorokként harcoltatnak egy gödörben.
És volt Tyúkól is.
Hétfőig tart a vénasszonyok nyara.
Hiába tett feljelentést Magyar Péter a meghamisított videó miatt, gyors védelemre nem számíthat. A választás előtt hónapokkal pedig nem is mérlegeli a bíróság, hogy egy hamis üzenet hogyan befolyásolja egy párt választási esélyeit.
Orbán jövő pénteken találkozik Trumppal, az Ovális irodában sajtótájékoztató is lesz. Még nem tudni, mi robbant a százhalombattai olajfinomítóban.
Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke. A Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – a szakemberek szerint pedig úgy tűnik, hogy a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki.
A bicskei gyermekotthon igazgatójának egyik áldozata nyílt levelet írt a közéletbe visszatérő Varga Juditnak.
A kormány belső mérései is komoly Tisza-előnyt mutattak a lap forrásai szerint.
„Zebegény nem Halloween-falu, és nem is lesz az. Ez a mi rendünk, a mi Zebegényünk” - deklarálta Ferenczy Ernő, és betiltotta a délutáni közösségi programot.
A Nemzeti Múzeum főigazgatója, Tiborcz István szerzőtársa lehet az utódja.
Úgynevezett „civilek” nyertek pályázati közpénzt, Németh Balázst reklámozó újságot csináltak belőle.
Az ortopéd főorvos a Tisza júliusi nagykanizsai kongresszusán szerepelt először nyilvánosan.
De az intézkedés bevezetési rendjén még dolgoznak.
A gazdasági csúcsminiszter stílusosan április 1-jén mondott egy számot, hogy mennyivel nő a GDP a harmadik negyedévben.
A harmadik negyedévben a GDP ismét csak stagnált az előző negyedévhez képest. A 2022-es választások óta eltelt 13 negyedévből csak 4-ben nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest. Éves alapon 0,6 százalékos volt a növekedés a harmadik negyedévben, és csupán 0,2 százalékos az első kilenc hónapban.
Az elemzők szerint ismét csalódást keltő adat érkezett a magyar gazdaságról, de a legrosszabbat sikerült elkerülni.
A harmadik negyedéves GDP-adattal rendelkező 15 tagállam rangsorában Magyarország a sereghajtók között van.
Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől. Az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem húszmilliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.
Szerinte a miniszterelnök apja nem műemléki felújítást végzett a majorságban, hanem a három védett épület közül kettőt teljesen lebontott.
Legalábbis a főpolgármester szerint a jövő évi fesztivál szervezése elkezdődhet.
A nyomozás még zajlik, a MOL korábban kizárta a külső tényezőt.
Szerinte azért nem készült el a megsüllyedt M30-as autópálya, mert a Strabag átbaszta a kormányt.
Marad a szűkített idősáv.
Budapest kertes övezeteiben például 25 éve még 2-300 hektáron termesztették, ma gyakorlatilag sehol. Az ipari termelés is veszélyben van az ország más területein.
Vámcsökkentés és az exportkorlátozások felfüggesztése jöhet a koreai csúcstalálkozó után.
Bár végeredmény csak a jövő hét elején lesz, a következő holland kormányfő jó eséllyel Rob Jetten lesz. A magára anti-Wildersként hivatkozó fiatal, nyíltan meleg politikus előtt kemény feladat áll: jöhet a hollandok kedvenc szórakozása, a hónapokig tartó koalíciós egyeztetés.
Vannak olyan katonák, akiket gladiátorokként harcoltatnak egy gödörben.
Kirill pátriárka egykori helyettese, Semjén Zsolt ismerőse nem éppen papi színben tűnik fel a videón.
Donald Trump közvetlenül azelőtt adott erre utasítást, hogy találkozott a kínai elnökkel.
Három héten belül élesednek a szankciók, amiket Orbán Viktor is meg akar kerülni.
Biden idején ez a keret 125 ezer fő volt.
Jöhet ebben változás? És ha igen, mi kell hozzá? Kell-e egyáltalán tudnunk, mennyit keres a másik? Eheti podcastunkban az egyenlő bérezés napját járjuk körül.