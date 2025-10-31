RTL: Irodáját se találni a mesterséges intelligencia kutatóintézetnek, ami manipuláltnak nevezte a Tisza október 23-i tömegéről készült fotót

Az RTL Híradó nem találta a frissen alapított Mesterséges Intelligencia Kutató Központ irodáját, de az kiderült, már kaptak 300 millió forint támogatást.

Ezt a képet nevezték manipuláltnak. Forrás: Tisza párt Facebook

Ez az intézet állította azt a Tisza Párt október 23-i rendezvényén készített légifelvételről, hogy a képet „nagy valószínűséggel” digitálisan manipulálták.

A Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet korábban sehol nem jelent meg, a honlapjukat is csak hétfőn hozták létre. A Bethlen Gábor Alaptól viszont kaptak 300 millió forint támogatást, a technológia „állami és társadalmi integrációjával kapcsolatos célzott” kutatásokért. Az RTL elment a cég címére, de ott nem hallottak róluk, a kapucsengőn sem voltak kint, és a telefonhívásra sem reagáltak.

Ebben a választási kampányban már sorra jöhetnek a valóságosnak ható AI-videók ez ellenfél lejáratására. Azt már megírtuk, hogy a Fidesz ezzel debilként kezeli a választókat, de hol vannak a határok? Egy AI-videóba bármi belefér? Miért nem szempont még, hogy a választókat hogyan befolyásolja egy hamisított videó? Ezekről beszéltünk Döbrentey Dániel jogásszal, a TASZ munkatársával.