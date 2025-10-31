Szeptemberre már 38 ezerrel csökkent a magyarországi népesség

Az előzetes adatok szerint idén szeptemberben 6172 gyermek született és 8758 fő halt meg, közölte pénteken a KSH. Tavaly szeptemberhez képest a születések száma 8,3 százalékkal, a halálozásoké 12 százalékkal mérséklődött. A természetes fogyás így a tavalyi 3257-tel szemben 2586 fő volt.

Az év egésze viszont a demográfiai folyamatok további romlását mutatja. Kilenc hónap alatt 54 305 gyermek jött világra, ami 6,8 százalékkal, 3964-gyel kevesebb a tavalyinál. Szeptember végéig 92 210-en haltak meg, ami 1,9 százalékkal, 1775-tel kevesebb az előző évinél. Ebben a mutatóban van egy kedvező tendencia is: míg januárban még 7,8 százalékkal, majd februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2 százalékkal többen haltak meg, mint tavaly, július–szeptemberben már 13 százalékkal kevesebben.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,32, míg egy évvel korábban 1,39 volt. A mutató, mint látható, a 2021-es csúcs óta folyamatosan romlik.

Ennek ellenére a születések és a halálozások egyenlege még mindig negatív, idén kilenc hónap alatt 37 905 fő volt a természetes fogyás. Ez kicsivel több annál, mintha teljes Terézváros elnéptelenedett volna, és 6,1 százalékkal több az előző évi 35 716 fős értéknél.

A házasságkötések száma szeptemberben 17 százalékkal volt magasabb, mint egy éve. Az év eddig eltelt részében viszont még visszaesés látható ebben a mutatóban: idén eddig 37 288 pár kötött házasságot, ami 2,4 százalékkal, 906-tal kevesebb az egy évvel korábbinál.