Trump: Orbán felmentést kért az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, de mi nem adtuk meg neki

„Mentességet kért Orbán Viktor az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól. de nem adtuk meg neki,” jelentette ki Donald Trump egy újságírói kérdésre válaszolva pénteken az Air Force One fedélzetén.

Trump:



Viktor Orban has asked for an exemption from U.S. sanctions on Russian oil.



A magyar miniszterelnök jövő héten utazik Washingtonba az amerikai elnökhöz, a találkozó legfontosabb témája lesz az energiaellátás, az amerikaiak ugyanis elvárják, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról. Orbán állítása szerint hónapok óta dolgozik azon, hogy megváltoztassa Washington véleményét a kérdésről.A pénteki rádióinterjúban kijelentette: