Újabb földeket vásárolt a Mészáros család Csongrád megyében, ezúttal 447 millió forintért

Összesen 447 millió forintért mintegy 294 hektár földterületet vásárolt a Csongrád-Csanád vármegyei Fábiánsebestyén környékén Mészáros Andrea – írja az Átlátszó.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Júliusban Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége vásárolt földeket ugyanitt, az eladók akkor és most is Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő, korábbi agrárminisztériumi államtitkár és családtagjai voltak.

A Farkas családtól a Mészáros családhoz került termőföldek értéke összesítve már 931 millió forint, a megvásárolt terület pedig megközelíti a 600 hektárt.

A júliusi vásárlással ellentétben a mostani földeket nem egy szerződésben, hanem külön állapodtak meg minden egyes tételről, így összesen 86 szerződés született. Az adásvétellel érintett földeket Mészáros Lőrinchez köthető mezőgazdasági cégek bérlik.

A lap szerint a szerződések legérdekesebb pontja ismét Várkonyi Andrea, akinek az összes októberben megvásárolt területre vételi joga van bejegyezve december 31-ig. Ez a konstrukció már ismerős a júliusi üzletből, de a szerepek felcserélődtek: akkor Várkonyi Andrea vásárolta meg a földeket, és Mészáros Andrea nevére jegyeztek be azonos tartalmú vételi jogot. Magyarországon 300 hektár a limit, ami földművesként megvehető, a vásárlásokkal mind Várkonyi Andrea, mind Mészáros Andrea kimaxolta ezt.

