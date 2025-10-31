WSJ: Már azt mutogatják Trumpnak, hogy melyik venezuelai repülőtérre érdemes bombát dobni

Az Egyesült Államok hadserege a WSJ kormányzati forrásai szerint azonosította a célpontokat Venezuelában, amelyeket bombáznának, ha Donald Trump úgy dönt, hogy eszkalálja az elmúlt hetekben kialakult fegyveres konfliktust.

Ezek között repterek és kikötők is vannak, de a fókusz a kábítószer-kereskedelemhez köthető célpontokon lenne. A bombázással Nicolas Maduro venezuelai diktátorra akarnak nyomást helyezni, ugyanakkor a végső célok ködösek.

Nicolas Maduro Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A Fehér Ház hangsúlyozza, Trumpnak egy kérése volt Maduro felé: „ne küldjön több drogot és bűnözőt az országunkba”. Ennek eléréséhez hajlandó „az Egyesült Államok erejének minden elemét bevetni”.

Az elmúlt hetekben az amerikai hadsereg több – saját közleményeik szerint – Venezuelából az Egyesült Államokba drogokat szállító hajót és ladikot lőtt ki, ami több tucat ember halálával járt.

Azt, hogy a drogcsempészeket katonai célpontoknak tekintik, a demokraták mellett jogvédők is kritizálták. Trump szerint viszont a drogokat szállítók „narcoterroristák”, ezért jogos a hadsereg bevetése. Arról, hogy a rakétacsapásokkal elpusztított hajókon valóban venezuelai drogcsempészek ültek, nem mutattak be bizonyítékokat.

Az egyik hajóról a kolumbiai elnök azt állította, hogy „kolumbiai volt, fedélzetén kolumbiai állampolgárokkal”.

A WSJ cikke szerint az amerikai hadsereg az utóbbi időben fokozta a jelenlétét a Karib-térségben, és megkezdte Venezuela katonai védelmének feltérképezését.

A konfliktusról itt írtunk hosszabban.