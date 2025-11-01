A Nagy Ékszerrablás: 7 perc, ami megrázta Franciaországot

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kétség sem fér hozzá, a Louvre meglátogatása mindig nagy élmény: egyszerre lehet bámulni a befogadhatatlan mennyiségű, páratlan francia, valamint a világ minden tájáról összeharácsolt műkincset, egészen addig, amíg a szemünk el nem fárad, vagy amíg a tömegtől elegünk nem lesz. Mindezzel együtt sem biztos, hogy egy átlagos hétvégi Louvre-vizit a családi legendáriumok részévé válik. Azok viszont, akik 2025. október 19-én döntöttek úgy, hogy a párizsi vasárnapjukat a város legismertebb múzeumában kezdik, nagy eséllyel még az unokáknak is mesélni fogják a történteket. Aznap, fényes nappal ugyanis egy csapat úgy rabolt el felfoghatatlan összegű koronaékszereket a múzeumból, hogy az tömve volt látogatóval.

Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

Természetesen óriási erőkkel indult meg a hajsza az elkövetők után, aminek eddig részeredményei vannak: több embert már letartóztattak, ők részleges beismerő vallomást tettek, akármit is jelentsen ez. Még így is rengeteg a megválaszolatlan kérdés, de a francia hatóságok közleményei, a Louvre dolgozóival készült interjúk és a helyi sajtó beszámolói alapján lassan kezd kirajzolódni a rablás története. Minden jel arra utal, hogy a rablók akkurátusan megtervezték az akciót: igazi mókamesterként a Louvres nevű településről ellopták azt a kosaras emelővel felszerelt teherautót, amelynek a segítségével feljutottak a második emeletre. Munkásoknak álcázták magukat, sárga mellényt viseltek, és pontosan tudták, melyik vitrint akarják feltörni. Na, de menjünk szépen sorjában.