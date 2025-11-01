Az új ír elnök leváltaná az angol nyelvet a hivatalában

A megválasztott ír elnök, Catherine Connolly azt szeretné, ha az elnöki hivatal (Áras an Uachtaráin) munkanyelve az ír (gael) nyelv lenne. Connolly várhatóan november 11-én teszi le az elnöki esküjét. Az új elnökhöz közeli források az Irish Times-nak azt mondták, hogy az ír nyelv az elnöksége középpontjában lesz, az elnöki hivatal dolgozói között minél több írül tudó embert alkalmazzanak. Connolly a héten is beszélt arról, hogy kimozdítsa a nyelvet a perifériáról, és aktívan használja.

Catherine Connolly Fotó: PAUL FAITH/AFP

Bár az ír alkotmány értelmében Írország első hivatalos nyelve az ír (az angol a második), az elmúlt 200 évben az angol erősen kiszorította. Leginkább ma már csak második nyelvként használják. Hivatalos statisztikák szerint Írországban jelenleg körülbelül másfélmillió, a világon összesen talán kétmillió beszélője van.