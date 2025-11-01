Azonnali hatállyal kirúgta a ZTE a kosarast, aki megütött egy szurkolót

A Zalaegerszeg kosárlabdacsapata kikapott a Kaposvár ellen, Jericole Hellems amerikai légiós pedig nem viselte jól a szurkolók kritikáját, és megütötte egyiküket - számolt be a történtekről az M4.

A kaposváriak végig vezettek, 90-83-ra nyertek. A zalaegerszegi szurkolók nehezen viselték a látottakat, a harmadik és negyedik szakaszban folyamatosan élesen bírálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a szurkolókhoz, ekkor történt az incidens.

Az ütés után az amerikai légióst a biztonságiak választották el a szurkolóktól, majd csapattársai vitték tőlük egyre távolabb. A meccs után Bencze Tamás megbízott vezetőedző arról beszélt, szomorú, hogy ez megtörtént, ez semmire nem megoldás, és szerinte a csapatot jogosan érte a kritika. „Számít a győzelem, de nem juthatunk idáig.”

A ZTE nem sokkal később a Facebookon közölte, az, hogy Hellems megütött egy szurkolót, olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett nem mehet el a klub szó nélkül. Ezért azzal a nappal, azonnali hatállyal felbontották a játékos szerződését.