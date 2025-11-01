Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját

A közmédiától leigazolt Németh Balázzsal indított reggeli műsort júliusban a Fidesz-frakciója a Youtube-on, ahol egyre kisebb érdeklődés mellett, de a kellemetlen kérdések veszélye nélkül mondhatták el a kormánypárt politikusai mindazt, amit csak az eszükbe jutott.
Aztán október elején, amikortól nem lehetett fizetett politikai hírdetésben reklámozni, a műsor a nézői 96 százalékát elvesztette. Most örülnek, ha legalább Szijjártó Péterrel tudnak ezres nézőszámot produkálni.
A készítők most rebrandinggel próbálkozhatnak, ugyanis szombat óta a csatorna neve már nem Harcosok órája, hanem Józan ész. Hogy a nagybetűs kijózanodás tartalmilag mit hoz a Fidesz műsorába, azt hétfőn láthatják meg a legelkötelezettebb nézők.
Itt a veszettül vicces Harcosok órája Orbánnal és Németh Balázzsal. Volt, aki attól félt, hogy mennyire durva lesz, hogy már élő netes műsort is kap Orbán internetes trollhadserege. De a Tábornok mindenkit meglepett: a legkeményebb kérdéseket is feltetette magának az élő mikrofonállvánnyal, aztán olyan válaszokat adott, hogy a nevetés pusztítsa el a kritikusait.
A Facebook leállította a politikai hirdetéseket, és ez nehézségeket okoz a Fidesz-kommunikációnak.