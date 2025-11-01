Nem halad Orbán tavaszi nagytakarítása

POLITIKA
A júniusban hatályba lépett törvény alapján még senkinek nem függesztették fel a magyar állampolgárságát - írja a Telex az Igazságügyi Minisztérium válasza alapján.

Ehhez a válaszhoz közérdekű adatigénylést kellett benyújtaniuk, aminél a válaszadási idő minimum 15 nap szokott lenni.

A jogászok és jogvédők szerint értelmetlen és a 40-es éveket idéző javaslat mellett akkor is kitartott a Fidesz, mikor a nagytakarítási törvényt már ejtette. Ez a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az igazságügyi miniszter 10 évre felfüggessze egy olyan ember magyar állampolgárságát, aki veszélyt jelent Magyarország közrendjére, közbiztonságára vagy nemzetbiztonságára. A jogszabály elég tág kereteket adott, a felfüggesztés politikai alapja ugyanis annyi, hogy valaki „idegen hatalom vagy szervezet képviseletében, megbízásából vagy érdekében Magyarország szuverenitását, alkotmányos rendjét vagy nemzetbiztonságát sértő tevékenységet végezzen”.

Annyi megkötés van, hogy a felfüggesztésnek a tevékenységgel arányosnak kell lennie, és csak azokra vonatkozik, akik a magyar állampolgárság mellett valamely nem EGT-állam állampolgárságával is rendelkeznek. Mindezzel amúgy egy újabb politikai játszmába dobták koncnak a titkosszolgálatok csúcsszervét is. A javaslatot, amihez alaptörvénymódosításra is szükség volt, azután nyújtotta be a Fidesz, hogy Orbán Viktor március 15-én meghirdette a tavaszi nagytakarítást.

POLITIKA állampolgárság felfüggesztése tavaszi nagytakarítás igazságügyi minisztérium
Kapcsolódó cikkek

„Az állampolgárság felfüggesztése teljesen értelmetlen, ennyi erővel beszélhetnénk arról is, hogy a Pegazusnak mekkora patkóra van szüksége”

Ha a kormány a való világban ismeretlen szabályokat hoz megint, akkor nemcsak nagyon súlyos büntetéssel kell szembenézniük, hanem azzal is, hogy még kevésbé lesznek tárgyalóképes felek bármilyen kontextusban – mondja Nagy Boldizsár nemzetközi jogász.

Windisch Judit
POLITIKA

„Ez a 40-es éveket idézi” – jogászokat kérdeztünk a Fidesz legújabb tervéről, az állampolgárság felfüggesztéséről

A Fidesz nagyszabású terve előtt áll néhány akadály, az egyik az, hogy senki nem köteles elárulni, van-e másik állampolgársága. Az állampolgárság felfüggesztése hungarikumnak tűnik, több jogász teljesen megdöbbent.

Windisch Judit
POLITIKA

Újabb politikai játszmába dobták koncnak a titkosszolgálatok csúcsszervét

A Nemzeti Információs Központ véleményét is kikérheti a miniszter az állampolgárság felfüggesztése előtt. Ez az a szervezet, amit összekötöttek a Szuverenitásvédelmi Hivatallal is.

Windisch Judit
POLITIKA

Poloskáknak nevezett bírókat, civileket és újságírókat Orbán, és húsvéti nagytakarítást ígért

Orbán arról is beszélt, hogy az Európa vezetői nem segíteni akarnak Ukrajnán, hanem gyarmatosítani. Videón a miniszterelnök beszédének legerősebb pillanatai.

Horváth Bence
