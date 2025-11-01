Nem halad Orbán tavaszi nagytakarítása

A júniusban hatályba lépett törvény alapján még senkinek nem függesztették fel a magyar állampolgárságát - írja a Telex az Igazságügyi Minisztérium válasza alapján.

Ehhez a válaszhoz közérdekű adatigénylést kellett benyújtaniuk, aminél a válaszadási idő minimum 15 nap szokott lenni.

A jogászok és jogvédők szerint értelmetlen és a 40-es éveket idéző javaslat mellett akkor is kitartott a Fidesz, mikor a nagytakarítási törvényt már ejtette. Ez a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az igazságügyi miniszter 10 évre felfüggessze egy olyan ember magyar állampolgárságát, aki veszélyt jelent Magyarország közrendjére, közbiztonságára vagy nemzetbiztonságára. A jogszabály elég tág kereteket adott, a felfüggesztés politikai alapja ugyanis annyi, hogy valaki „idegen hatalom vagy szervezet képviseletében, megbízásából vagy érdekében Magyarország szuverenitását, alkotmányos rendjét vagy nemzetbiztonságát sértő tevékenységet végezzen”.

Annyi megkötés van, hogy a felfüggesztésnek a tevékenységgel arányosnak kell lennie, és csak azokra vonatkozik, akik a magyar állampolgárság mellett valamely nem EGT-állam állampolgárságával is rendelkeznek. Mindezzel amúgy egy újabb politikai játszmába dobták koncnak a titkosszolgálatok csúcsszervét is. A javaslatot, amihez alaptörvénymódosításra is szükség volt, azután nyújtotta be a Fidesz, hogy Orbán Viktor március 15-én meghirdette a tavaszi nagytakarítást.