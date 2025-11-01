Nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítették a magyar egyetemistákat a szerb határon

Több magyarországi diák is szeretett volna csatlakozni az újvidéki tragédia évfordulójára szervezett megemlékezésekhez, azonban a szerb határőrök többüket nem engedték be az országba. Összesen harmincan terveztek átmenni, de csak 11-en tudtak bejutni Szerbiába.

Horváth Anna, a szolidaritási akciót szervező Hallgatói Szakszervezet (Hasz) tagja a 24.hu-nak arról számolt be, hogy iszonyú hosszú tortúra után sem engedtek be őket, valamint indoklás nélkül elvették tőlük a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie talkiekat, matricákat és kitűzőket. Beszámolt arról is, hogy két lányt, aki egy autóban utaztak volna ki, fehérneműre vetkőztették.

Majd kaptak egy dokumentumot arról, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek a szerb államra, ezért nem mehetnek be.